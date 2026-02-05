Sheinbaum celebra el 109 Aniversario de la Constitución de 1917 en Querétaro: Así fue la CEREMONIA

Querétaro, Querétaro.- Este jueves 5 de febrero de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conmemoración por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento que sentó las bases del Estado moderno y social en México. La ceremonia se realiza en el Teatro de la República, en Santiago de Querétaro, sede histórica donde fue promulgada la Carta Magna de 1917.

En punto de las 11:00 horas, la presidenta arribó al Teatro de la República para el acto. Foto: YouTube

El acto conmemorativo inició alrededor de las 11:00 horas, tiempo local, y cuenta con la presencia de autoridades de los tres niveles de Gobierno, así como integrantes del Gabinete Legal y ampliado de la presidenta de la República. También asistió Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro.

Este 2026, el evento adquiere una relevancia adicional debido a que por primera vez en la historia, tres mujeres encabezan esta conmemoración nacional: Claudia Sheinbaum Pardo, como presidenta de México; Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de la República; y Kenia López Rabadán, en representación de la Cámara de Diputados.

Inicia ceremonia conmemorativa de la Carta Magna

Tras la entonación del Himno Nacional Mexicano, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, tomó la palabra. En su intervención inaugural sostuvo que México no acepta injerencias extranjeras y no pacta su integridad ni su dignidad; refrendó su respaldo a la jefa del Ejecutivo Federal mexicano y llamó al consenso y al diálogo para conformar la reforma electoral.

Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN, da mensaje de bienvenida

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, inició su intervención con un mensaje en su lengua materna, Ñuu Savi mixteco. En este, destacó la importancia de la Constitución para abrir oportunidades y lograr cambios históricos, como el que un hombre indígena presidiera la Suprema Corte; esto, aseguró, abraza a los pueblos indígenas y afromexicanos, así como los anhelos colectivos, convirtiéndose en un pilar para alcanzar la justicia real y verdadera.

Asimismo, el ministro presidente aseguró que el Poder Judicial está en una nueva etapa en la que se construye la justicia para el pueblo.

Kenia López presidenta de la Cámara de Diputados toma la palabra, ¿qué dijo?

La legisladora recordó que la Constitución de 1917 nació como una necesidad, y que es clave que ahora sirva para pacificar el país. En su intervención, señaló que es histórico que, en la actualidad, mujeres encabecen los poderes. En este sentido, el trabajo debe continuar para que el Gobierno sea un "campo de acción".

Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, pide profundizar la transformación

Posteriormente, participó en el acto la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, quien habló del papel histórico que ha tenido la Constitución en los procesos de transformación del país; subrayó la responsabilidad del Poder Legislativo en consolidar un Estado constitucional de bienestar.

Asimismo, Castillo recordó que la Constitución de 1917 fue pionera en reconocer derechos sociales como la educación pública, el derecho a la tierra y las garantías laborales. Hizo un recorrido por los hitos constitucionales que han marcado la historia nacional: desde los Sentimientos de la Nación de José María Morelos, la Constitución de 1824, la reforma liberal de Benito Juárez y la Constitución de 1857, hasta las reformas contemporáneas que buscan fortalecer la justicia y la igualdad.

Constitución de 1917: un referente internacional por su visión social y de soberanía

Finalmente, tuvo la palabra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Durante su mensaje sostuvo que la Constitución de 1917 se mantiene como una de las más avanzadas del mundo, al subrayar que representa uno de los mayores logros históricos del pueblo de México por su carácter social y su defensa de la soberanía nacional.

La mandataria explicó que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 se han concretado cambios profundos al marco constitucional, los cuales, dijo, recuperan el sentido social, la soberanía y los principios que dieron origen a la Carta Magna. Señaló que estas transformaciones fueron decididas por el pueblo de México y tienen su origen en las luchas populares por la Independencia, la libertad, la democracia, la justicia social y la dignidad.

Sheinbaum destacó que en este periodo se han aprobado 22 reformas constitucionales y 50 modificaciones a leyes secundarias, entre las que se encuentran:

La reforma al Poder Judicial

La creación e incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

El reconocimiento de los pueblos indígenas y afroamericanos como sujetos de derecho público, un hecho que, afirmó, fortalece el carácter social de la Constitución.

Agregó que las modificaciones continuarán y en próximas semanas se aprobará la Reforma Laboral de 40 horas para su aplicación gradual.

Por último, la jefa del Ejecutivo Federal afirmó, en el contexto de la tensión con el nuevo orden mundial y las invitaciones de intervención de Estados Unidos (EU) que "es pertinente recordar la historia y con ello afirmar que México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción".

México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie y México no entregará nunca sus recursos naturales", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui