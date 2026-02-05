Tráfico en CDMX HOY 5 de febrero 2026: Marchas, movilizaciones, BLOQUEOS y calles cerradas

Ciudad de México.- Si hoy, jueves 5 de febrero de 2026, tienes planeado movilizarte en automóvil al interior de la Ciudad de México (CDMX) o hacia el Estado de México (Edomex), es clave que te informes cómo estará el tránsito a lo largo de la jornada. Para este día se prevén marchas y movilizaciones en distintas alcaldías, lo que podría generar afectaciones viales importantes desde la mañana y durante la tarde.

Para que nada interrumpa tu ruta, aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información actualizada sobre las movilizaciones programadas HOY en la CDMX.

Movilizaciones y marchas en CDMX HOY jueves 5 de febrero de 2026

De acuerdo con reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX), este jueves se esperan concentraciones en dos alcaldías de la capital, principalmente en zonas con alta carga vehicular.

Alcaldía Cuauhtémoc

En la alcaldía Cuauhtémoc se tienen previstas varias concentraciones a lo largo del día.

A las 10:30 horas se espera una concentración en Avenida Juárez número 8, en la colonia Centro, una vialidad clave que conecta con el Eje Central y Paseo de la Reforma.

número 8, en la colonia Centro, una vialidad clave que conecta con el Eje Central y Paseo de la Reforma. Para las 11:00 horas, se prevé otra concentración en Avenida Doctor Río de la Loza número 156, en la colonia Doctores, zona donde convergen varias rutas hacia el Centro Histórico.

Además, durante el día se mantiene prevista una concentración en Plaza de la Constitución número 1, en pleno Centro Histórico, lo que podría provocar cierres parciales y desvíos en el primer cuadro de la ciudad.

Alcaldía Benito Juárez

A las 15:00 horas está programada una concentración en Calle Augusto Rodin número 130, en la colonia Ciudad de los Deportes, una zona con alta afluencia vehicular.

Posteriormente, a las 17:00 horas, se prevé otra concentración en Avenida Popocatépetl número 236, en la colonia General Anaya, lo que podría afectar la circulación en vialidades cercanas como División del Norte y Eje 8 Sur.

Recomendaciones viales ante marchas y movilizaciones

Las autoridades capitalinas recomiendan anticipar traslados, considerar rutas alternas y mantenerse atento a los reportes viales, ya que estas concentraciones podrían generar reducciones de carriles, cierres temporales y congestión en distintas zonas de la CDMX, especialmente en el Centro y el sur de la ciudad.

Hoy No Circula HOY jueves 5 de febrero de 2026

Además de las movilizaciones, este jueves también aplica el programa Hoy No Circula en la CDMX. Para hoy, el engomado es color verde y no circulan los vehículos con terminación de placa 1 y 2, incluidos aquellos con holograma 1 y 2. Esta restricción se suma a las posibles afectaciones viales derivadas de marchas y concentraciones, por lo que se recomienda extremar precauciones y planear los traslados con anticipación.

