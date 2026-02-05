Tras arresto del presidente de Tequila, Alcalde afirma que Morena "no cubre ni protege a nadie"

Ciudad de México.- Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, Morena se pronunció con respecto a la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro. En dicho comunicado, la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, enfatizó que "no hay intocables ni pactos de inmunidad" y que toda denuncia con fundamento debe ser investigada y sancionada.

El partido señaló que el combate a la corrupción representa una política de Estado en México y debe aplicarse "sin privilegios, sin excepciones y sin importar colores partidistas". Asimismo, la dirigente afirmó que "no se encubre a nadie ni se tuerce la ley por poder o partido", dejando claro que Morena "no encubre ni protege a nadie" y reconocen el avance de los procesos legales conforme a la ley.

#Nacional | Luego de la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, Morena Jalisco sacó un comunicado en el que asegura que nadie está por encima de la ley y que el caso debe resolverse con apego total al Estado de Derecho ?? pic.twitter.com/oPebXeEd0y — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 5, 2026

Esta postura por parte del partido morenista deja claro que mantienen un compromiso con el Estado de Derecho y la confianza social, buscando sostener los principios del partido para "construir una vida pública honesta, institucional y sin impunidad". En dicho comunicado el partido reafirma que "nadie esta por encima de la ley".

Por otra parte, la detención del presidente morenista, también generó reacciones por parte de dirigentes nacionales del PAN y el PRI, quienes compartieron sus opiniones respecto al caso. El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reconoció el trabajo de las autoridades declarando que "siempre es importante cuando se detiene a un presunto narcopolítico". Por su parte, Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, criticó la gestión de Morena mediante su cuenta de X: "Lo que vivimos millones de mexicanas y mexicanos es brutal: un alcalde de Morena en Jalisco detenido por presunta extorsión, junto con otros servidores públicos" escribió.

Mientras tanto, como resultado de las investigaciones, Diego Rivera Navarro enfrenta acusaciones de desvío de recursos públicos y presunta extorsión sistemática a empresarios, especialmente a firmas cerveceras y tequileras. Empresarios locales han implicado directamente al presidente municipal en casos de extorsión.

#Nacional | El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, declaró que vendrán más detenciones de funcionarios vinculados a la actividad ilícita del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, quien fue detenido el día de hoy jueves 5 de febrero de 2026uD83DuDD34



uD83DuDCF9Israel Aldave / @Radio_Formula pic.twitter.com/57P2NlDnIz — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui