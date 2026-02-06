Clima México HOY: Frente frío 33 y evento de 'Norte' afectarán estos estados, informa Conagua

Ciudad de México.- Si tienes planes para este viernes 6 de febrero de 2026, lo mejor es que eches un vistazo al pronóstico del clima en México. Aunque el Frente Frío número 33 comienza a alejarse hacia el mar Caribe, no bajes la guardia: ha dejado tras de sí una masa de aire polar que se ha extendido por casi todo el país. Esto significa que mientras en algunas zonas habrá un calor intenso, en otras el frío o el viento podrían ser un verdadero peligro. Aquí te compartimos el reporte meteorológico para que tomes precauciones.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las condiciones meteorológicas para hoy, viernes 6 de febrero de 2026, estarán marcadas por contrastes extremos. El evento de 'Norte' será el protagonista en el sur del país, generando rachas de viento de entre 80 y 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, afectando principalmente a Oaxaca y Chiapas.

Así será el clima en México HOY viernes 6 de febrero. Foto: Conagua

Durante la mañana, las costas de Yucatán y Quintana Roo también sentirán vientos moderados. Por otro lado, la interacción de un canal de baja presión con la entrada de humedad del Pacífico y la corriente en chorro subtropical provocará inestabilidad en el noroeste, occidente y centro de la nación. Es vital tener cuidado en carreteras, ya que los bancos de niebla reducirán la visibilidad y las rachas de viento podrían derribar árboles o anuncios.

Pronóstico de lluvias para este viernes

El cielo no estará despejado para todos. Se esperan intervalos de chubascos en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Además, hay probabilidad de lluvias aisladas y ligeras en regiones de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Durango y Zacatecas. En el centro y oriente, el Estado de México (Edomex), Puebla (zona de Tehuacán), Veracruz y Tabasco también podrían registrar algunas precipitaciones dispersas a lo largo del día.

Pronóstico de temperaturas: Del congelador al calor

El termómetro mostrará dos caras de México. Por un lado, el ambiente gélido dominará las zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con temperaturas mínimas de -5 a 0 °C y heladas en las sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Veracruz, entre otros. En contraste, por la tarde se espera un ascenso gradual; las zonas costeras de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero alcanzarán máximas de hasta 40 °C. En el sur de Sonora, Morelos y el suroeste de Puebla, el calor también se hará presente con registros de hasta 35 °C.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)