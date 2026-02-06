¿Es seguro vacunarse otra vez contra el sarampión? Médicos explican qué pasa si recibes una dosis adicional

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud reporta que en México se estiman mil 981 casos de sarampión en lo que va de 2026, lo que ha llevado a las autoridades a emitir una serie de recomendaciones, entre ellas la aplicación de la vacuna. Sin embargo, en redes sociales han surgido dudas sobre qué pasa si una persona ya está vacunada y recibe una dosis adicional.

A esta pregunta, especialistas en medicina señalaron que no existe ningún problema ni contraindicación para las personas que fueron vacunadas en la infancia y que ahora reciben una tercera dosis. Ante la alerta sanitaria, la recomendación es que las personas menores de 50 años, aun con esquema completo o con dudas sobre si recibieron una o ambas dosis, acudan a vacunarse, como menciona Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM.

Asimismo, quienes quieren viajar al extranjero o estén por viajar a zonas endémicas deben acudir a los centros de vacunación para recibir el biológico.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede afectar a personas de todas las edades. uD83EuDE7A



Si tú o alguien de tu familia aún no ha recibido la vacuna, acude al centro de salud más cercano para solicitarla. uD83DuDC89uD83CuDFE5



La vacunación es segura, gratuita y eficaz. uD83DuDC89… pic.twitter.com/Qe0jWRSnGm — SALUD México (@SSalud_mx) January 29, 2026

¿Dónde puedes vacunarte contra el sarampión en México?

En México, la vacuna contra el sarampión es gratuita y está disponible en todo el país. Puede solicitarse en cualquier Centro de Salud, así como en clínicas del IMSS, Issste e IMSS-Bienestar. Es muy importante saber que, si estás embarazada, no debe aplicarse en el primer trimestre del embarazo.

¿Qué es el sarampión?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las principales causas de muerte entre niños.

Es una enfermedad muy contagiosa, causada por un virus, que se puede adquirir en cualquier edad, incluso en la vida adulta si una persona no la padeció en la infancia. Se contagia a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire.

La campaña está dirigida a toda la población en genera

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Los síntomas del sarampión suelen aparecer de 10 a 14 días después de la exposición al virus e incluyen fiebre alta, tos seca, secreción nasal, ojos rojos/llorosos (conjuntivitis) y dolor de garganta. Característicamente, aparecen manchas blancas pequeñas dentro de la boca (manchas de Koplik) seguidas de una erupción cutánea generalizada, manchas rojas y planas que inician en el rostro y se extienden al cuerpo. El sarampión puede causar complicaciones si no se atiende a tiempo, sobre todo en niñas, niños y personas con defensas bajas.

¿Qué debes hacer para prevenirlo?

La mejor protección contra el sarampión para los niños es la vacuna triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis); para adolescentes y adultos, la doble viral (sarampión y rubéola), según el Programa Universal de Vacunación. Si estás seguro de que ya padeciste sarampión durante tu infancia o adolescencia, no es necesario vacunarte.

Fuente: Tribuna del Yaqui