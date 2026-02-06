Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2871 de la Lotería Nacional HOY viernes 6 de febrero

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías ser uno de los miles de premiados, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 6 de febrero de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior número 2871, el cual reconoce el valor y el desarrollo sustentable del café en México.
De acuerdo con la Lotería Nacional: "México es reconocido a nivel internacional por la producción de cafés de excelente calidad, lo que lo posiciona como el onceavo productor mundial. Gracias a su altitud, diversidad de climas y riqueza de suelos, el país cuenta con condiciones ideales para el cultivo de variedades clasificadas entre las mejores del mundo, consolidando al café como un producto emblemático del sector agroalimentario nacional".
Es por esa razón que la Lotería Nacional dedica un cachito al café mexicano como "un acto de reconocimiento y difusión de su importancia histórica, económica y social". A través de esta emisión conmemorativa, se busca visibilizar el trabajo de miles de productores, destacar el valor del café como símbolo de identidad nacional y reforzar el compromiso institucional con el campo mexicano y sus tradiciones productivas.
¿Cuánto puedes ganar?
- PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series
- Premio por serie: 8.5 millones de pesos
- Costo del cachito: $40
- Costo de la serie: $800
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2871
Premio Mayor: 17 millones de pesos
33524
Segundo premio: 1,440,000 pesos
30737
Tercer premio: 275,000 pesos
20438
Cuarto premio: 275,000 pesos
54514
Quinto premio: 275,000 pesos
24200
Sexto premio: 275,000 pesos
56746
Séptimo premio: 144,000 pesos
01908
Octavo premio: 144,000 pesos
17382
Noveno premio: 144,000 pesos
37515
Décimo premio: 144,000 pesos
37210
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
58695
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
47378
Decimotercer premio: 90,000 pesos
50182
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
41218
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
03679
Decimosexto premio: 90,000 pesos
04778
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
21379
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
34712
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
28503
Vigésimo premio: 90,000 pesos
30456
Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional