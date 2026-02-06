¡Síguenos!
Lotería Nacional

Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2871 de la Lotería Nacional HOY viernes 6 de febrero

Hoy es viernes del Sorteo Superior No. 2871 en la Lotería Nacional; TRIBUNA te presenta la lista COMPLETA de ganadores de este viernes 6 de febrero

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías ser uno de los miles de premiados, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 6 de febrero de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior número 2871, el cual reconoce el valor y el desarrollo sustentable del café en México.

De acuerdo con la Lotería Nacional: "México es reconocido a nivel internacional por la producción de cafés de excelente calidad, lo que lo posiciona como el onceavo productor mundial. Gracias a su altitud, diversidad de climas y riqueza de suelos, el país cuenta con condiciones ideales para el cultivo de variedades clasificadas entre las mejores del mundo, consolidando al café como un producto emblemático del sector agroalimentario nacional".

Es por esa razón que la Lotería Nacional dedica un cachito al café mexicano como "un acto de reconocimiento y difusión de su importancia histórica, económica y social". A través de esta emisión conmemorativa, se busca visibilizar el trabajo de miles de productores, destacar el valor del café como símbolo de identidad nacional y reforzar el compromiso institucional con el campo mexicano y sus tradiciones productivas.

¿Cuánto puedes ganar?

  • PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series
  • Premio por serie: 8.5 millones de pesos
  • Costo del cachito: $40
  • Costo de la serie: $800

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2871

Premio Mayor: 17 millones de pesos

33524

Segundo premio: 1,440,000 pesos

30737

Tercer premio: 275,000 pesos

20438

Cuarto premio: 275,000 pesos

54514

Quinto premio: 275,000 pesos

24200

Sexto premio: 275,000 pesos

56746

Séptimo premio: 144,000 pesos

01908

Octavo premio: 144,000 pesos

17382

Noveno premio: 144,000 pesos

37515

Décimo premio: 144,000 pesos

37210

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

58695

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

47378

Decimotercer premio: 90,000 pesos

50182

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

41218

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

03679

Decimosexto premio: 90,000 pesos

04778

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

21379

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

34712

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

28503

Vigésimo premio: 90,000 pesos

30456

