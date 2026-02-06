"No bajaré la guardia": Grecia Quiroz y Harfuch acuerdan ir a fondo en el caso Carlos Manzo

Morelia, Michoacán.- Durante la reciente visita de las máximas autoridades federales al estado de Michoacán, se gestó un encuentro entre Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan. Más allá de los protocolos habituales, la reunión sirvió como plataforma para reiterar la búsqueda de justicia por el homicidio de Carlos Manzo, esposo de Grecia.

La alcaldesa aprovechó el espacio para dejar patente su determinación con la frase "no descansaré ni un solo día de mi vida hasta dar con la verdad", Quiroz definió la ruta que seguirá su administración y su gestión personal respecto al caso. Su planteamiento ante el encargado de la seguridad nacional no se limitó a solicitar apoyo, sino a establecer un compromiso mutuo para que las indagatorias avancen hasta sus últimas consecuencias.

Según lo comunicado por la propia edil, la respuesta obtenida fue de total disposición para mantener vigentes las pesquisas y evitar que el expediente quede estancado. El punto central de su exigencia radica en ampliar el espectro de la investigación. Quiroz fue contundente al señalar que la justicia no estará completa si solo se detiene a quienes ejecutaron el crimen, señalando que es importante identificar y procesar a los autores intelectuales.

Esta postura cobra fuerza tras la difusión que realizó en sus redes sociales, donde expuso imágenes de figuras políticas como el senador Raúl Morón, el diputado Leonel Godoy y el exalcalde Ignacio Campos. Aunque mantuvo la prudencia al no lanzar acusaciones directas sin pruebas judiciales, sí recordó que Carlos Manzo, en vida, señaló diferencias con estos actores, por lo que solicitó que se indague esa posible línea política.

Grecia Quiroz pidió cero impunidad para quien resulte responsable, sin importar su jerarquía o posición. A la par de este reclamo de justicia, el diálogo con García Harfuch permitió trazar nuevas directrices para la tranquilidad de Uruapan. Se acordó la implementación de esquemas renovados de vigilancia y operación policial destinados a combatir la violencia en la región.

uD83DuDEA8#ULTIMAHORA | Omar Garcia Harfuch se reune con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan. El secretario de seguridad aseguró que la reunión fue una instrucción de la Presidenta Sheinbaum. pic.twitter.com/ylFLjUO3Ka — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) February 6, 2026

Sin embargo, para Grecia Quiroz, la pacificación del municipio y el esclarecimiento de la muerte de Manzo son dos caras de la misma moneda; no puede existir una verdadera seguridad si prevalece la incertidumbre sobre los hechos que marcaron a la comunidad. La alcaldesa se mantiene firme, no bajará la guardia hasta que la transparencia y la legalidad se impongan sobre el silencio.

Fuente: Tribuna del Yaqui