Profeco evalúa 10 modelos de cepillos de dientes eléctricos; detecta fallas en su etiquetado y garantías

Ciudad de México.- Con el aumento de uso de los cepillos de dientes eléctricos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó una evaluación a 10 modelos diferentes de venta en el mercado, donde se incluyen modelos para adultos y niños. A pesar de que la mayoría de los modelos cumplen con los aspectos técnicos básicos, la investigación reveló una deficiencia en la información proporcionada al consumidor, además de incumplimiento en las garantías.

En la sección infantil, las fallas se presentan en la información comercial, estando incompleta en:

Garantía y cobertura del servicio.

Datos del importador.

Ubicación de establecimientos en México donde se pueda hacer válida la garantía.

Instructivos.

Duración de la batería.

Calentamiento del dispositivo.

Peso y longitud del mango.

Los modelos que presentaron las fallas son:

Oral-B Disney Cars (3750) Oral-B Disney Princess (3750) Oral-B Disney Spiderman (3710) Colgate for Kids (PC0826)

En los previamente mencionados modelos no se nos indica el nombre ni el domicilio del importador, no indica los establecimientos en México en donde se puede hacer validar la garantía y en algunos se carece de instructivo con las leyendas obligatorias que se invite a la lectura. Sin embargo, todos los modelos cumplen con sus funciones básicas, como lo es el temporizador por sector y las cerdas suaves.

En la sección de los adultos, Profeco detectó fallas similares a las encontradas en los productos infantiles, tanto en la garantía como en la información; los cepillos eléctricos evaluados son:

Oral-B iO Series 2 (3770). Oral-B Pro Clean (3750). Oral-B Pro Series 1 Vitality. Philips Colgate Sonic Pro 10 (PC0810). Philips Colgate Sonic Pro 35 (PC0816). Philips Colgate Sonic Pro 50 (PC0835).

Con garantías que no cumplen con la NOM-024-SCFI-2013, al enviar al consumidor a centros de atención o sitios web sin información suficiente, la falta de datos obligatorios del importador y condiciones de servicio poco claras, lo que dificulta la identificación de quién responde por el producto en caso de alguna falla.

El estudio reveló que ninguno de los cepillos eléctricos cuenta con una garantía completa, pues no especifican qué es lo que cubre, ni los establecimientos en México donde se puede hacer efectiva; además, las instrucciones vienen incompletas.

No obstante, Profeco menciona que todos los modelos cuentan con temporalizador de cepillado y agrega que las marcas 'Philips' y 'Colgate' incluyen la función Easy Start, que aumenta la potencia durante las primeras secciones, favoreciendo la adaptación del consumidor.

Fuente: Tribuna del Yaqui