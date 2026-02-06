Sheinbaum afirmó que México enviará ayuda humanitaria a Cuba la próxima semana

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que enviará un cargamento de ayuda humanitaria a Cuba antes del próximo martes 10 de febrero de 2026. Asimismo, señaló que mantiene una negociación para reanudar los envíos de petróleo a la isla, cerciorándose de que dicha acción no resulte en perjudicar a México con sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos.

Actualmente, la isla de Cuba se encuentra en una profunda crisis energética de la cual derivan carencias para sus habitantes. Todo esto como resultado de la suspensión del suministro de barriles de crudo por parte de Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, el pasado 3 de enero de 2026 por parte de autoridades estadounidenses.

????La presidenta de #México confirma que enviará ayuda humanitaria a #Cuba a más tardar el lunes, pero los envíos petroleros se encuentran paralizados. pic.twitter.com/FRqcrBdk7W — Mag Jorge CastrouD83CuDDE8uD83CuDDFA (@MagJorgeCastro) February 6, 2026

Por su parte, el Gobierno de México ha declarado que detuvo los envíos de petróleo a la isla, mas no así los envíos de ayuda humanitaria. Esto sucede mientras la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los países que suministren o realicen envíos de petróleo a Cuba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció en conferencia de prensa el pasado jueves que su país vive un momento "complejo". También agradeció a los países que han apoyado a la isla, como México, e insistió en el rechazo a las políticas de Estados Unidos hacia el Gobierno cubano.

Durante su conferencia de prensa, La Mañanera del Pueblo de este viernes 6 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que dicho envío de ayuda humanitaria sería "si no este fin de semana, el lunes a más tardar y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos pidieron". De igual manera afirmó que "los trabajos diplomáticos" continuaban para reanudar los envíos de petróleo a la isla; "obviamente no queremos que haya sanciones para México (...) estamos en ese proceso de diálogo", declaró la mandataria.

Cabe señalar que durante 2025, las ventas de petróleo y derivados por parte de México hacia Cuba no superaron ni el uno por ciento de la producción de la empresa estatal Pemex. La petrolera señaló que en total sumaron 496 millones de dólares.

#Mundo | La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el gobierno de Cuba está “en sus últimas” y cerca de colapso; afirmó que el presidente Donald Trump apuesta por la vía diplomática con la isla y les pidió ser “prudentes” en sus declaraciones hacia Washington uD83DuDD34 pic.twitter.com/gqKAFH1xwU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui