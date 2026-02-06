Tráfico en CDMX HOY: Estas son las marchas y movilizaciones del viernes 6 de febrero 2026

Ciudad de México.- Si hoy, viernes 6 de febrero de 2026, tienes planeado movilizarte en automóvil o transporte público al interior de la Ciudad de México (CDMX) o hacia el Estado de México (Edomex), es fundamental anticipar cómo estará el tránsito CDMX, ya que se prevén marchas, bloqueos y rodadas en distintas zonas de la capital a lo largo del día.

Autoridades del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) informaron que estas movilizaciones podrían generar afectaciones viales, cierres intermitentes y retrasos importantes, sobre todo en vialidades primarias. Para evitar contratiempos, aquí te compartimos el panorama completo del tráfico en CDMX HOY.

Marchas y movilizaciones previstas para este viernes

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este 6 de febrero se tiene previsto un número importante de concentraciones sociales en diversas alcaldías, con horarios escalonados desde la mañana hasta la noche, así como rutas aún por definir, lo que podría complicar la circulación.

Marchas y movilizaciones de HOY viernes 6 de febrero en CDMX. Foto: C5

Alcaldía Gustavo A. Madero

Desde las 09:00 horas, se prevé una concentración en 5 de Febrero y Vicente Villada , en la colonia Villa Gustavo A. Madero .

, en la . A las 13:00 horas, se espera otra movilización en avenida Montevideo y Matanzas, colonia Lindavista.

Además, a las 14:00 horas, se reporta una concentración adicional en avenida Juan de Dios Bátiz y Miguel Bernard, en la colonia Zacatenco, zona con alta carga vehicular durante gran parte del día.

Alcaldía Cuauhtémoc

En el corazón de la ciudad, a las 11:00 horas, habrá una concentración en Plaza de la Constitución 1, en el Centro Histórico, lo que podría generar afectaciones en calles aledañas al Zócalo.

Posteriormente, a las 13:00 horas, se contempla una concentración-marcha que partirá de avenida Cuauhtémoc (Eje 1 Poniente) y avenida Chapultepec, colonia Roma Norte, con destino rumbo a Doctor Carmona y Valle 11, en la colonia Doctores. La posible ruta aún no ha sido definida.

Alcaldía Iztapalapa

A las 12:00 horas, se espera una concentración en avenida San Rafael Atlixco 186, en la colonia Leyes de Reforma 1ª Sección, una zona donde el flujo vehicular suele ser constante y con pocas alternativas viales.

Alcaldía Tlalpan

Para las 12:30 horas, se tiene programada una concentración en Calzada del Hueso 729, en la colonia Ex Hacienda Coapa.

Alcaldía Miguel Hidalgo

A las 15:00 horas, se reporta una concentración en avenida Paseo de la Reforma y Calzada General Mariano Escobedo, en la colonia Polanco.

y Calzada General Mariano Escobedo, en la colonia Polanco. En el mismo horario, se prevé una concentración-marcha sobre Paseo de la Reforma, a la altura de Lomas Altas, con rumbo hacia Monte Líbano 885, en la colonia Lomas de Chapultepec. La ruta permanece sin definir, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Marcha de este viernes en Coyoacán, CDMX. Foto: C5

Alcaldía Coyoacán

Durante la noche, a las 19:30 horas, se espera una concentración-rodada que partirá de Calzada de Tlalpan 3465, en Santa Úrsula Coapa, con rumbo hacia avenida 16 de Septiembre y Heliótropo, en la colonia Xaltocan. Las autoridades no han definido la ruta exacta.

Autoridades de la SSC recomiendan anticipar traslados, utilizar vías alternas, mantenerse atentos a los reportes viales en tiempo real y, de ser posible, evitar circular por las zonas afectadas durante los horarios señalados, ya que no se descartan cierres viales intermitentes.

uD83CuDF1E¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este viernes 6 de febrero en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul uD83DuDD35terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos.

uD83DuDE97uD835uDC38uD835uDC65uD835uDC52uD835uDC5BuD835uDC61uD835uDC5CuD835uDC60 - uD835uDC21uD835uDC28uD835uDC25uD835uDC28uD835uDC20uD835uDC2BuD835uDC1AuD835uDC26uD835uDC1AuD835uDC2C uD835uDFCEuD835uDFCE uD835uDC32 uD835uDFCE. pic.twitter.com/PABrmfpT2Y — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / C5-CDMX