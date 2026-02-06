Un día como hoy: Efemérides de HOY 6 de FEBRERO; descubre los acontecimientos en México y el mundo

Ciudad de México.- El 6 de febrero está marcado por ser el Día internacional de la tolerancia cero contra la mutilación genital femenina, con el objetivo de amplificar y dirigir los esfuerzos en la eliminación de esta práctica que atenta gravemente contra la vida, la dignidad y los derechos humanos de las mujeres. Aunque no es lo único que se conmemora, ya que hay más acontecimientos relevantes para esta fecha. Aquí te presentamos los hechos más relevantes del 6 de febrero.

Efemérides de un día como hoy, 6 de febrero:

1811 : Ignacio Aldama y fray Juan Salazar son confirmados en Ojo de Agua del Saltillo por Ignacio Allende como embajadores ante el gobierno de Estados Unidos.

: y son confirmados en Ojo de Agua del Saltillo por como embajadores ante el gobierno de Estados Unidos. 1824 : Nació el médico e historiador mexicano José María Marroqui .

: Nació el médico e historiador mexicano . 1853 : Fallece Anastasio Bustamente , quien fue presidente de México en dos ocasiones.

: Fallece , quien fue presidente de México en dos ocasiones. 1863 : Nace Amado Aguirre Santiago , ingeniero, militar y político mexicano.

: Nace , ingeniero, militar y político mexicano. 1867 : El emperador Maximiliano envía una orden al general Miguel Miramón para que, en caso de tomar prisioneros en Zacatecas a Benito Juárez , Sebastián Lerdo de Tejada , José María Iglesias o al general Miguel Negrete , no se ejecute la sentencia antes de recibir la autorización del emperador.

: El emperador envía una orden al general para que, en caso de tomar prisioneros en Zacatecas a , , o al general , no se ejecute la sentencia antes de recibir la autorización del emperador. 1899 : Nació Ramón Novarro, actor mexicano.

'Un día como hoy', efemérides del día 6 de febrero: descubre los acontecimientos en México y el mundo

1911 : Las fuerzas comandadas por Francisco Villa ocupan el poblado de Guadalupe, Chihuahua.

: Las fuerzas comandadas por ocupan el poblado de Guadalupe, Chihuahua. 1917 : Venustiano Carranza expide la convocatoria a elecciones para los cargos de presidente de la República, diputados y senadores; se establece el sufragio efectivo, la no reelección y el voto universal masculino directo.

: expide la convocatoria a elecciones para los cargos de presidente de la República, diputados y senadores; se establece el sufragio efectivo, la no reelección y el voto universal masculino directo. 1921 : En Estados Unidos, Charles Chaplin estrena su película ' El chico '.

: En Estados Unidos, estrena su película ' '. 1921 : Nace Jorge Díaz Serrano , político e ingeniero mexicano.

: Nace , político e ingeniero mexicano. 1929 : Nace Beatriz Ramírez de la Fuente , historiadora y figura fundamental de la cultura mexicana contemporánea; primera mujer integrante de ' El Colegio Nacional ' y quien obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1989.

: Nace , historiadora y figura fundamental de la cultura mexicana contemporánea; primera mujer integrante de ' ' y quien obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1989. 1945 : Nació el jamaiquino Bob Marley .

: Nació el jamaiquino . 1945 : Nace Elba Esther Gordillo Morales , política mexicana.

: Nace , política mexicana. 1956 : En Estados Unidos se realizaron protestas racistas por la entrada de la primera estudiante negra en la Universidad de Alabama.

: En Estados Unidos se realizaron protestas racistas por la entrada de la primera estudiante negra en la Universidad de Alabama. 1956 : Tras la muerte de Jorge VI , Isabel II es coronada como monarca del Reino Unido.

: Tras la muerte de , es coronada como monarca del Reino Unido. 1961 : En Guadalajara, Jalisco, se inaugura la Primera Reunión Parlamentaria Mexicano-Norteamericana.

: En Guadalajara, Jalisco, se inaugura la Primera Reunión Parlamentaria Mexicano-Norteamericana. 1961 : Se promulga la Ley Minera , que reserva a mexicanos y sociedades con mayoría de capital mexicano el derecho de obtener concesiones mineras.

: Se promulga la , que reserva a mexicanos y sociedades con mayoría de capital mexicano el derecho de obtener concesiones mineras. 1962 : Nace Axl Rose , cantante estadounidense de Guns N' Roses .

: Nace , cantante estadounidense de . 1984 : El primer ministro de Suecia, Olof Palme , visita México. En su entrevista con el presidente De la Madrid, se señalan las coincidencias entre las políticas sueca y mexicana en la lucha por la paz.

: El primer ministro de Suecia, , visita México. En su entrevista con el presidente De la Madrid, se señalan las coincidencias entre las políticas sueca y mexicana en la lucha por la paz. 1987 : Aparecen en diversos puntos de la Ciudad de México miles de aves muertas, por lo que los grupos de ecologistas argumentan que el extraño fenómeno se debe a que la contaminación del aire rebasa los límites establecidos.

: Aparecen en diversos puntos de la Ciudad de México miles de aves muertas, por lo que los grupos de ecologistas argumentan que el extraño fenómeno se debe a que la contaminación del aire rebasa los límites establecidos. 1989 : Treinta mil soldados soviéticos abandonan Afganistán, mientras la capital, Kabul, queda sumida en el caos.

: Treinta mil soldados soviéticos abandonan Afganistán, mientras la capital, Kabul, queda sumida en el caos. 1991 : Fallece Juan Záizar , cantautor mexicano.

: Fallece , cantautor mexicano. 1998 : Muere José Marroquín ' Pipo ', actor, cómico y presentador de televisión mexicano.

: Muere ' ', actor, cómico y presentador de televisión mexicano. 1999 : Nace Laura Ovalle , taekwondista mexicana.

: Nace , taekwondista mexicana. 2000 : A las 6:35 horas, dos mil doscientos sesenta elementos de la Policía Federal Preventiva, al mando del almirante Wilfrid Robledo, irrumpen en Ciudad Universitaria de la UNAM, para extinguir un paro de labores iniciado por el Consejo General de Huelga desde el 20 de abril de 1999 y arrestar a poco más de 700 estudiantes universitarios.

2002 : En la Clínica Universitaria de Navarra de España, un equipo médico realiza el primer implante de células madre en ese país para regenerar un corazón infartado.

: En la Clínica Universitaria de Navarra de España, un equipo médico realiza el primer implante de células madre en ese país para regenerar un corazón infartado. 2014 : El parque Teniente Guerrero, el Antiguo Palacio Municipal de Tijuana, la escuela Álvaro Obregón y el Centro Cultural Riviera en Ensenada son declarados Patrimonio Cultural de Baja California.

: El parque Teniente Guerrero, el Antiguo Palacio Municipal de Tijuana, la escuela Álvaro Obregón y el Centro Cultural Riviera en Ensenada son declarados Patrimonio Cultural de Baja California. 2018: Se lanza el primer vuelo de prueba del ' Falcon Heavy ' de SpaceX , con un auto ' Tesla Roadster ' en su interior.

Se lanza el primer vuelo de prueba del ' ' de , con un auto ' ' en su interior. Se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.

Fuente: Tribuna del Yaqui