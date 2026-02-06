"Uno puede cometer errores": Sheinbaum reacciona a VIDEO donde le limpian los zapatos al presidente de la SCJN

Morelia, Michoacán.- Este viernes 6 de febrero de 2026, desde Morelia, Michoacán, donde realizó su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre la polémica que envuelve al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, después de que ayer, durante el festejo del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana, se viralizara un video donde se ve que trabajadores del órgano le limpian los zapatos, lo cual fue tomado como un acto de soberbia por parte del funcionario.

Ante los hechos, la mandataria mexicana señaló: "Uno puede cometer errores y ofrecer disculpas; malo sería que no hubiera dicho nada", para después afirmar que se ha generado una ola de críticas. Porque muchos retratores no están de acuerdo con el cambio dentro del Poder Judicial, esto tras la reforma que impulsó el gobierno de la Cuarta Transformación. Sheinbaum Pardo afirmó que Aguilar Ortiz se posicionó sobre el tema y pidió disculpas; "malo sería que no pidiera disculpas".

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la disculpa de Hugo Aguilar Ortiz tras la polémica por el video donde una colaboradora le limpia los zapatos.



Señaló que su respuesta fue adecuada y que “malo sería que no pidiera disculpas”. pic.twitter.com/FkEsM0iPjY — Azucena Uresti (@azucenau) February 6, 2026

¿Por qué se generó la polémica?

Como TRIBUNA te lo ha dado a conocer, ayer durante el evento de la Constitución mexicana que tuvo lugar en Querétaro, antes de que Aguilar Ortiz entrara al recinto donde la conmemoración tenía lugar, se ve cómo la directora de Comunicación Social de la SCJN, Amanda Pérez Bolaños, y un trabajador más le limpian los zapatos al presidente del supremo tribunal.

Según lo dicho por el ministro presidente, esto fue porque Pérez Bolaños había tirado café y, en un intento por reparar el accidente, se agachó para limpiarle. Pero al viralizarse, el video fue tomado como una actitud de prepotencia del ministro, que recibió comentarios de "machista" y se le acusó de "humillar" a los trabajadores de la SCJN.

Tras lo sucedido, Hugo Aguilar se posicionó mediante redes sociales afirmando que no hay en su persona una actitud de "superioridad o de soberbia". "A mi compañera, directora de Comunicación Social, se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto me tomó por sorpresa y es el momento que ahora se difunde", comentó.

Un incidente esta mañana se ha difundido con mensajes ajenos a la realidad.



A mi compañera, directora de Comunicación Social, se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto me tomó… — Hugo Aguilar Ortiz (@HugoAguilarOrti) February 5, 2026

