Jornada laboral de 40 horas se discutirá en el Senado, pero sin cambiar a dos días de descanso semanales

Ciudad de México.- El próximo martes 10 de febrero de 2026 el Senado de la República abrirá el debate sobre un tema que interesa a una gran parte de los mexicanos: la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Sobre este asunto, el senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dio un adelanto de lo que se discutirá en los próximos días.

No se modificará el esquema constitucional de un solo día de descanso obligatorio; incluso, el funcionario público comentó que no es necesario, ya que la propuesta es mantener dicho día de descanso y dejar la decisión a cada sector productivo sobre cómo se distribuyen las 40 horas. Por lo que esto puede variar entre cinco días con ocho horas, seis días con menor tiempo laborado que en la actualidad o, por supuesto, optar por esquemas mixtos.

Jornada laboral de 40 horas

Asimismo, Cantón Zetina dejó en claro que aquí lo verdaderamente importante son las 40 horas, es decir, menos tiempo de trabajo bajo el mismo salario, aunque especificó que también es fundamental no afectar la productividad y dar espacio a la adaptación. Debido a lo anterior, se espera que la transición sea gradual y que en un periodo de cinco años se obtengan los resultados que los trabajadores desean desde hace tiempo.

En 2026 serían 48 horas En 2027 pasarán a ser 46 En 2028 se fijará en 44 En 2029 estará en 42 En 2030 alcanzarán las 40 horas

Se espera que en cinco años ya estén las 40 horas

Una de las tantas razones por las que se prefirió conservar un día de descanso obligatorio a la semana es porque existen algunos sectores, como el petrolero, que manejan esquemas distintos; por ello, se determinó que la mejor opción sería un método más flexible que permita la negociación entre empleados y empleadores. Es necesario destacar que el dictamen se discutirá en comisiones el martes y probablemente suba al pleno el miércoles 11 de febrero.

De igual manera, según la encuesta realizada por la Concanaco Servytur y la Canacintra, el 67 por ciento de las empresas no están de acuerdo con la iniciativa. Por el contrario, quienes se han manifestado a favor son la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo; su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y parte de la oposición.

Fuente: Tribuna del Yaqui