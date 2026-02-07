Qué pasó un 7 de febrero: Efemérides y acontecimientos históricos en México y el mundo

Ciudad de México.- El 7 de febrero es una fecha marcada por efemérides importantes en México y el mundo, desde el nacimiento de figuras destacadas de la cultura pop hasta hechos históricos que dejaron huella a nivel internacional. A continuación, te presentamos un listado de los acontecimientos más relevantes ocurridos un día como hoy.
1821: Iturbide le escribe a Juan Ruiz de Apodaca, quien fuese capitán general y jefe político de la Nueva España, para dilucidar la próxima rendición del insurgente Vicente Guerrero.
1853: Manuel María Lombardini asume la presidencia provisional de México.
1864: Nace Ricardo Castro Herrera, pianista y compositor mexicano, quien fue director del Conservatorio Nacional de Música y autor de grandes obras como 'Atzimba'.
1892: Es nombrado arzobispo en México a Próspero María Alarcón y Sánchez.
1909: Nació el historiador mexicano Silvio Zavala.
1911: Las tropas de Francisco Villa se enfrentan a federales en la ranchería 'La Piedra', Hidalgo de Parral, Chihuahua.
1912: Villa le escribe a Pascual Orozco informándole que comienza los preparativos para el levantamiento que se aproxima.
1937: Muere Leonor Sánchez López, mártir mexicana.
1942: El general Lázaro Cárdenas, al mando de la recién creada Región Militar del Pacífico, declara que no asistirá a la reunión convocada por el gobernador de Sinaloa, Rodolfo Loaiza, en la cual los gobernadores discutirán la colaboración militar.
1946: Nace el presentador de televisión y payaso Cepillín.
1949: Muere Guillermo Rubio Navarrete, militar mexicano.
1958: Nace el cantante mexicano Manuel Mijares.
1960: Nació Luis Crescencio Sandoval, militar.
1971: Fallece el expresidente del PRI, Melchor Ortega Camarena.
1973: Se establece como zona refugio de flora y fauna los arrecifes de la Punta de Cancún y Nizuc en el estado de Quintana Roo.
1983: El miembro de la barra de abogados y del Instituto Nacional de Amparos, Ignacio Burgoa, presenta amparos ante la Procuraduría General de la República y una denuncia en contra del expresidente José López Portillo por utilizar en su propio beneficio la deuda externa del país.
1985: Es secuestrado Enrique Camarena, agente encubierto de la Oficina de Administración para el Control de Drogas (DEA).
1994: Fallece el escritor guatemalteco Augusto Monterroso, conocido por el cuento más breve del mundo, 'Dinosaurio'.
2006: David Huerta gana el Premio Xavier Villaurrutia por su libro 'Versión'.
2007: Muere el político mexicano Antonio Enríquez Savignac.
2009: Fallece el poeta y pintor mexicano Marco Antonio Montes de Oca.
2017: Murió el escritor, ensayista, dramaturgo y tallerista mexicano Eusebio Ruvalcaba, quien escribió 'Música de cortesanas'.
2023: Fallece conocido actor mexicano, Fernando Becerril.
Fuente: Tribuna del Yaqui