Qué pasó un 7 de febrero: Efemérides y acontecimientos históricos en México y el mundo

Ciudad de México.- El 7 de febrero es una fecha marcada por efemérides importantes en México y el mundo, desde el nacimiento de figuras destacadas de la cultura pop hasta hechos históricos que dejaron huella a nivel internacional. A continuación, te presentamos un listado de los acontecimientos más relevantes ocurridos un día como hoy.

1821 : Iturbide le escribe a Juan Ruiz de Apodaca, quien fuese capitán general y jefe político de la Nueva España, para dilucidar la próxima rendición del insurgente Vicente Guerrero.

1853: Manuel María Lombardini asume la presidencia provisional de México.

1864 : Nace Ricardo Castro Herrera, pianista y compositor mexicano, quien fue director del Conservatorio Nacional de Música y autor de grandes obras como 'Atzimba'.

1892 : Es nombrado arzobispo en México a Próspero María Alarcón y Sánchez.

1909 : Nació el historiador mexicano Silvio Zavala.

1911 : Las tropas de Francisco Villa se enfrentan a federales en la ranchería 'La Piedra', Hidalgo de Parral, Chihuahua.

1912 : Villa le escribe a Pascual Orozco informándole que comienza los preparativos para el levantamiento que se aproxima.

1937 : Muere Leonor Sánchez López, mártir mexicana.

1942 : El general Lázaro Cárdenas, al mando de la recién creada Región Militar del Pacífico, declara que no asistirá a la reunión convocada por el gobernador de Sinaloa, Rodolfo Loaiza, en la cual los gobernadores discutirán la colaboración militar.

1946 : Nace el presentador de televisión y payaso Cepillín.

1949 : Muere Guillermo Rubio Navarrete, militar mexicano.

1958 : Nace el cantante mexicano Manuel Mijares.

1960 : Nació Luis Crescencio Sandoval, militar.

1971 : Fallece el expresidente del PRI, Melchor Ortega Camarena.

1973 : Se establece como zona refugio de flora y fauna los arrecifes de la Punta de Cancún y Nizuc en el estado de Quintana Roo.

1983 : El miembro de la barra de abogados y del Instituto Nacional de Amparos, Ignacio Burgoa, presenta amparos ante la Procuraduría General de la República y una denuncia en contra del expresidente José López Portillo por utilizar en su propio beneficio la deuda externa del país.

1985 : Es secuestrado Enrique Camarena, agente encubierto de la Oficina de Administración para el Control de Drogas (DEA).

#Efemérides | Tal día como hoy #7Feb de 1816, el Libertador Simón Bolívar, fue elegido por una asamblea de patriotas, el Jefe Supremo de la Expedición de los Cayos, con plena Autoridad Civil y Militar para organizarla #ElBolívarEsNuestraMoneda pic.twitter.com/e6Nh4ZV5kO — Red Venezuela (@REDVZLA_OFICIAL) February 7, 2022

1994 : Fallece el escritor guatemalteco Augusto Monterroso, conocido por el cuento más breve del mundo, 'Dinosaurio'.

2006 : David Huerta gana el Premio Xavier Villaurrutia por su libro 'Versión'.

2007 : Muere el político mexicano Antonio Enríquez Savignac.

2009 : Fallece el poeta y pintor mexicano Marco Antonio Montes de Oca.

2017 : Murió el escritor, ensayista, dramaturgo y tallerista mexicano Eusebio Ruvalcaba, quien escribió 'Música de cortesanas'.

2023 : Fallece conocido actor mexicano, Fernando Becerril.

Fuente: Tribuna del Yaqui