Tráfico en CDMX HOY: Estas son las marchas y movilizaciones del sábado 7 de febrero 2026

Ciudad de México.- Este sábado 7 de febrero de 2026 habrá algunas movilizaciones a lo largo de la Ciudad de México (CDMX), principalmente concentraciones, porque hoy solo está prevista una marcha. A continuación, te mostraremos cómo estará el tránsito para que tomes las debidas precauciones, debido a que todo comenzará a media mañana y, por la tarde, seguirán las conglomeraciones en diferentes lugares de la capital.

Marcha en la Alcaldía Cuauhtémoc

Esta mañana, a las 11:00 horas, miembros del Frente Antimperialista Mexicano se reunirán en el Ángel de la Independencia y llegarán hasta el Zócalo capitalino. Marcha un dos por tres por mí y toda nuestra América Latina, por la soberanía y autodeterminación de los pueblos que sufren agresiones imperialistas; así como para exigir la libertad del expresidente y de la primera dama, detenidos durante la incursión militar realizada por fuerzas estadounidenses de la República Bolivariana de Venezuela.

Concentraciones en la Alcaldía Cuauhtémoc

Para empezar, una de las que se espera con más aforo será la que comenzará alrededor de las 10:30 horas en la alcaldía Cuauhtémoc, en el Hemiciclo a Juárez. Jornada de actividades: Un rumor se levanta, Algo Sucederá en la Ciudad, con la finalidad de pronunciarse contra el capitalismo globalizador, las violencias contra los pueblos del mundo, las agresiones en comunidades zapatistas, las desapariciones y migraciones forzadas, entre otros.

Movilizaciones de hoy

Luego, alrededor de las 10:30 horas, integrantes del colectivo Aztlán se verán en la Estación Insurgentes, línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Se concentrarán para unirse a la marcha Un dos tres por mí y toda nuestra América Latina, que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino. En este caso, se espera un aforo de aproximadamente 50 personas en dicho sector.

Este sábado, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placa impar y matrículas sin número, holograma 2 y foráneos. #CiudadSegura pic.twitter.com/KufpxMMA46 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 7, 2026

Finalmente, durante el día, miembros del colectivo Yorch Libre se reunirán en la Casa del Estudiante José Ives Limantour, A.C., Plaza del Estudiante No. 11, Col. Centro. Exposición colectiva de gráfica, revuelta e información, en memoria del preso político e integrante del colectivo Okupache, quien presuntamente fue víctima de la fabricación de delitos y perdió la vida en diciembre de 2025, mientras se encontraba recluido.

Fuente: Tribuna del Yaqui