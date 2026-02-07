VIDEO: Diputada Diana Sánchez ofende a ciclista en calle de CDMX; esto respondió la morenista

Ciudad de México.- Un video que circula en redes sociales tiene en el ojo del huracán a Diana Sánchez Barrios, diputada del Congreso de la Ciudad de México. El material gráfico muestra un incidente vial ocurrido en calles de la alcaldía Benito Juárez, donde un ciudadano que viajaba en bicicleta denunció haber sido desplazado de su carril por una camioneta. En las imágenes se observa que la morenista, quien se encontraba al volante, realiza un gesto de molestia con la mano antes de retomar la marcha, ignorando la luz roja del semáforo.

La grabación, registrada desde la perspectiva de la persona afectada, permite escuchar el sonido de la sirena de una patrulla que custodiaba el trayecto de la representante. Este suceso está generando comentarios sobre el uso de escoltas gubernamentales en actividades cotidianas y la vulnerabilidad de quienes utilizan medios de transporte alternativos en la capital. Muchos usuarios calificaron la actitud como un desplante de poder, señalando la importancia de respetar el derecho de paso de los ciclistas en el entorno urbano.

Frente al descontento generalizado, Sánchez Barrios habló en una emisión de radio para ofrecer su postura sobre los hechos. Durante la conversación, aceptó que su proceder no fue el correcto, pero pidió que se entienda la situación personal que atraviesa. La legisladora subrayó que su reacción resultó de un fuerte estado de estrés y temor. Recordó que hace meses fue blanco de un atentado con arma de fuego en el primer cuadro de la ciudad, donde recibió cinco impactos de bala.

Según sus palabras, ver a un hombre con el rostro tapado por un cubrebocas y haciendo señas cerca de su vehículo le causó una crisis de ansiedad. Para ella, esa situación evocó de forma traumática el ataque violento del pasado, en el cual un familiar y otra persona cercana fallecieron. La funcionaria argumentó que vive bajo un régimen de vigilancia constante y utiliza transporte blindado porque los autores del crimen, aunque ya se encuentran bajo custodia, todavía no reciben una condena firme por parte de los jueces.

La diputada insistió en que las huellas psicológicas de aquel evento violento siguen afectando su comportamiento y que el miedo es una constante en su rutina. A raíz de este conflicto, informó que presentará una propuesta en el Congreso local para que se establezcan mecanismos que faciliten saber quiénes transitan por la vía pública, con el fin de reducir los niveles de inseguridad. De esta manera, busca que su experiencia personal se transforme en una herramienta legal para la protección ciudadana.

