Ciudad de México.- Febrero es un mes lleno de fechas importantes; no solo es reconocido por ser el mes del amor y la amistad. El día 8 de febrero es especial debido al nacimiento de la popular aplicación Google Maps, la cual nos permite conocer nuestra ubicación en tiempo real o buscar locaciones en cualquier parte del mundo. Además, se celebra el Día del Genetista en honor a Gregor Johann Mendel por ser considerado como el padre de la genética.

Google Maps se ha convertido en una de las herramientas más populares desde su lanzamiento el día 8 de febrero. En ella se encuentran más de 250 millones de negocios y lugares registrados, además de contar con las reseñas, imágenes y calificaciones de más de 500 millones de usuarios que deciden compartir su experiencia. Por otra parte, el Día Internacional del Genetista homenajea a Gregor Johann Mendel, quien es conocido como el padre de la genética al presentar sus primeros trabajos en el año de 1865. Su investigación en el área avanzó rápido y revolucionó la manera en que vemos las enfermedades hoy en día.

Pero no solo el 8 de febrero es una fecha especial por ser el Día Google Maps y el Día Internacional del Genetista, sino que también cuenta con hechos históricos que marcaron a México y el mundo un día como hoy:

Día de Google Maps: Efemérides de HOY 8 de FEBRERO, en México y el mundo

1857 : Parte de Santiago, Cuba, la expedición dirigida por Diego Velázquez, quien fuese gobernador de la isla, con la finalidad de conquistar México.

1811 : Desde el cerro de 'Las Iguanas', José María Morelos ataca Acapulco siendo defendida por Antonio Carreño. Con bombardeos desde el 'Cerro de la Mira', Morelos es rechazado.

1812 : Morelos emite desde Cuautla una proclama sobre la independencia política.

1837 : Joaquín Miguel Gutiérrez, gobernador de Chiapas, ataca la capital del estado con 700 hombres. Siendo rechazado por el coronel José María Sandoval; retirándose a Guatemala donde organiza nuevas incursiones.

1847 : Las Fuerzas Armadas de Norteamérica al mando de Winfield Scott desembarcan en el puerto de Veracruz.

1847 : El Congreso revalida la Constitución Federal de 1824.

1857 : El presidente Ignacio Comonfort y los diputados del Congreso juran la Constitución de1857.

1868 : Nacen el poeta Luis González Urbina y el militar Félix Díaz en la ciudad de México.

1870 : Es proclamado el 'Plan de Rosario Aragón', donde se desconoce al gobernador del estado y al presidente Benito Juárez, en Jonacatepec, estado de Morelos.

1911 : El embajador de Estados Unidos en México, Henry L. Wilson, informa a su gobierno nuevos brotes de focos rebeldes en los estados de Zacatecas, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Sonora, los cuales aseguró que 'obedecen a una dirección central' y menciona que el ejército federal es ineficaz.

1913 : Las tropas federales toman Acopilco, Cuajimalpa y Contadero, Distrito Federal, para poder sofocar la rebelión zapatista.

1915 : Fallece el maestro y educador mexicano Pablo Livas.

1930 : Nace el político, intelectual y periodista mexicano Miguel Covián Pérez.

1930 : Nace el pintor y muralista Gabriel Flores.

1936 : Nace famosa actriz mexicana Kitty de Hoyos.

1946 : Nace Jorge Carlos Alcocer Varela, médico mexicano.

1949 : Nace Florinda Meza, actriz y comediante.

1952 : Isabel II es proclamada reina de Reino Unido.

1968 : Acontece la 'Masacre de Orangeburg' en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, Estados Unidos, donde una turba de civiles blancos asesina a unos estudiantes afrodescendientes.

1969 : Se registra la caída de uno de los meteoritos más importantes recuperados en la cercanía de Pueblito de Allende, Chihuahua.

uD83DuDCCDGoogle Maps tiene superpoderes ocultos y Jota viene a desbloquearlos.uD83DuDCA5

Cambias el cochecito, ves las indicaciones sin liarla y haces zoom sin “pinza mortal”.

¿Cuál de estas 3 te ha volado más la cabeza? uD83DuDE97uD83DuDCA5 pic.twitter.com/OPyNX6PGxR — Topes de Gama (@TopesdGama) December 1, 2025

1972 : Nace el político mexicano Enrique Rivas Cuellar.

1981 : Nace la cantante mexicana Myriam Montemayor.

1982 : Nace Gregorio Barradas Miravete, político mexicano.

2001 : Se consigue secuenciar por primera vez el genoma completo de un animal extinguido.

Fuente: Tribuna del Yaqui