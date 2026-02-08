Día de Google Maps: Efemérides de HOY 8 de FEBRERO, en México y el mundo

Ciudad de México.- Febrero es un mes lleno de fechas importantes; no solo es reconocido por ser el mes del amor y la amistad. El día 8 de febrero es especial debido al nacimiento de la popular aplicación Google Maps, la cual nos permite conocer nuestra ubicación en tiempo real o buscar locaciones en cualquier parte del mundo. Además, se celebra el Día del Genetista en honor a Gregor Johann Mendel por ser considerado como el padre de la genética.
Google Maps se ha convertido en una de las herramientas más populares desde su lanzamiento el día 8 de febrero. En ella se encuentran más de 250 millones de negocios y lugares registrados, además de contar con las reseñas, imágenes y calificaciones de más de 500 millones de usuarios que deciden compartir su experiencia. Por otra parte, el Día Internacional del Genetista homenajea a Gregor Johann Mendel, quien es conocido como el padre de la genética al presentar sus primeros trabajos en el año de 1865. Su investigación en el área avanzó rápido y revolucionó la manera en que vemos las enfermedades hoy en día.
Pero no solo el 8 de febrero es una fecha especial por ser el Día Google Maps y el Día Internacional del Genetista, sino que también cuenta con hechos históricos que marcaron a México y el mundo un día como hoy:
1857: Parte de Santiago, Cuba, la expedición dirigida por Diego Velázquez, quien fuese gobernador de la isla, con la finalidad de conquistar México.
1811: Desde el cerro de 'Las Iguanas', José María Morelos ataca Acapulco siendo defendida por Antonio Carreño. Con bombardeos desde el 'Cerro de la Mira', Morelos es rechazado.
1812: Morelos emite desde Cuautla una proclama sobre la independencia política.
1837: Joaquín Miguel Gutiérrez, gobernador de Chiapas, ataca la capital del estado con 700 hombres. Siendo rechazado por el coronel José María Sandoval; retirándose a Guatemala donde organiza nuevas incursiones.
1847: Las Fuerzas Armadas de Norteamérica al mando de Winfield Scott desembarcan en el puerto de Veracruz.
1847: El Congreso revalida la Constitución Federal de 1824.
1857: El presidente Ignacio Comonfort y los diputados del Congreso juran la Constitución de1857.
1868: Nacen el poeta Luis González Urbina y el militar Félix Díaz en la ciudad de México.
1870: Es proclamado el 'Plan de Rosario Aragón', donde se desconoce al gobernador del estado y al presidente Benito Juárez, en Jonacatepec, estado de Morelos.
1911: El embajador de Estados Unidos en México, Henry L. Wilson, informa a su gobierno nuevos brotes de focos rebeldes en los estados de Zacatecas, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Sonora, los cuales aseguró que 'obedecen a una dirección central' y menciona que el ejército federal es ineficaz.
1913: Las tropas federales toman Acopilco, Cuajimalpa y Contadero, Distrito Federal, para poder sofocar la rebelión zapatista.
1915: Fallece el maestro y educador mexicano Pablo Livas.
1930: Nace el político, intelectual y periodista mexicano Miguel Covián Pérez.
1930: Nace el pintor y muralista Gabriel Flores.
1936: Nace famosa actriz mexicana Kitty de Hoyos.
1946: Nace Jorge Carlos Alcocer Varela, médico mexicano.
1949: Nace Florinda Meza, actriz y comediante.
1952: Isabel II es proclamada reina de Reino Unido.
1968: Acontece la 'Masacre de Orangeburg' en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, Estados Unidos, donde una turba de civiles blancos asesina a unos estudiantes afrodescendientes.
1969: Se registra la caída de uno de los meteoritos más importantes recuperados en la cercanía de Pueblito de Allende, Chihuahua.
1972: Nace el político mexicano Enrique Rivas Cuellar.
1981: Nace la cantante mexicana Myriam Montemayor.
1982: Nace Gregorio Barradas Miravete, político mexicano.
2001: Se consigue secuenciar por primera vez el genoma completo de un animal extinguido.
