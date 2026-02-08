El clima HOY domingo 8 de febrero de 2026: Alertan LLUVIAS y caída de NIEVE en estos estados de México

Ciudad de México.- Este domingo 8 de febrero de 2026 el clima en México presentará contrastes importantes en diferentes regiones: se prevén lluvias, rachas de viento, descenso de temperatura en el noroeste y norte del país, además de caída de nieve, mientras que en otras zonas continuará el ambiente cálido a caluroso. Aquí te compartimos más detalles para que planifiques tu jornada.

Así será el clima en México este domingo 8 de febrero

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), diversos sistemas atmosféricos influirán en el comportamiento del clima a lo largo de este domingo. Durante este día, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con una vaguada en altura sobre la península de Baja California, interactúan con la entrada de humedad impulsada por la corriente en chorro subtropical hacia el noroeste y norte de México.

Así será el clima en México este domingo. Foto: Conagua

Esta combinación favorecerá lluvias, chubascos, rachas de viento y un marcado descenso de temperatura en dichas regiones. Además, se mantienen las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas altas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Por otra parte, canales de baja presión ubicados sobre el occidente, centro y sureste del territorio nacional, sumados al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, propiciarán lluvias y chubascos en amplias zonas del país, incluida la península de Yucatán. A esto se suma el oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano debido al fenómeno de mar de fondo.

Pronóstico de lluvias para hoy

Para este domingo se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, con acumulados significativos que podrían incrementar niveles de ríos y arroyos, además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas vulnerables. También se esperan intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En tanto, se pronostican lluvias aisladas en entidades como Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Colima, Estado de México, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Las autoridades advierten que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas, especialmente en regiones montañosas.

Pronóstico de temperaturas en México

En cuanto a las temperaturas máximas, el ambiente será muy caluroso en algunas regiones. Se estiman valores de entre 35 y 40°C en Guerrero, mientras que en estados como Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, el suroeste de Puebla, la costa e istmo de Oaxaca y la costa de Chiapas, las temperaturas oscilarán entre los 30 y 35°C.

En contraste, durante la madrugada y las primeras horas del día se mantendrá un ambiente frío a muy frío en zonas serranas. Se pronostican temperaturas mínimas de menos 5 a 0°C con heladas en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. También se prevén mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Baja California Sur, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Fuente: Tribuna del Yaqui