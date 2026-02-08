Lista COMPLETA de GANADORES Sorteo Zodiaco No. 1734 de Lotería Nacional, HOY domingo 8 de FEBRERO

Ciudad de México.- Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y si tú, al igual que millones de mexicanos, estás concursando, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 8 de febrero de 2026. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco No. 1734, que hace alusión al 9 de febrero, que se conmemora la Marcha de la Lealtad. Aquí los números ganadores.
Para esta edición del Sorteo Zodiaco No. 1734 se emitieron 120 mil boletos, cuyos números van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco, y se juega en una serie; aquí los resultados. Hay que recordar que el próximo domingo 15 de febrero de 2026 se realizará el Sorteo Especial 309 que celebra el Día del Amor y la Amistad.
¿Qué es la Marcha de la Lealtad?
Este cachito de lotería al 9 de febrero de 1913, donde los jóvenes cadetes del Colegio Militar dieron una lección de orgullo, coraje y dignidad al proteger al presidente de México en el hecho histórico conocido como Marcha de la Lealtad, recorrido en el cual escoltaron al presidente Francisco I. Madero en su traslado desde Chapultepec, donde se encontraba su residencia oficial, con rumbo a Palacio Nacional, con la convicción de proteger el poder ejecutivo ante la sublevación que encabezaban los generales Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y Félix Díaz.
"Los cadetes del Colegio Militar dieron muestra del compromiso que existe entre el Instituto Armado y nuestra nación, por proteger la legalidad, demostrando que las Fuerzas Armadas siempre servirán con lealtad al pueblo de México y a las instituciones legalmente constituidas", señala la Lotería Nacional en su boletín.
GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1734 de hoy 8 de febrero de 2026
Premio Mayor: 7 millones de pesos
Segundo premio: 1,100,000 pesos
Tercer premio: 1,100,000 pesos
Cuarto premio: 176,000 pesos
Quinto premio: 176,000 pesos
Sexto premio: 88,000 pesos
Séptimo premio: 88,000 pesos
Octavo premio: 61,600 pesos
Noveno premio: 61,600 pesos
Décimo premio: 52,800 pesos
Decimoprimero premio: 52,800 pesos
Decimosegundo premio: 44,000 pesos
Decimotercer premio: 44,000 pesos
Decimocuarto premio: 44,000 pesos
Decimoquinto premio: 35,200 pesos
Decimosexto premio: 35,200 pesos
Decimoséptimo premio: 35,200 pesos
Decimoctavo premio: 26,400 pesos
Decimonoveno premio: 26,400 pesos
Vigésimo premio: 26,400 pesos
Vigésimo primer premio: 26,400 pesos
Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional