México manda 814 toneladas de víveres a Cuba pese a presión política desde Estados Unidos

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno de México envió una carga de ayuda humanitaria hacia Cuba. Este domingo 8 de febrero de 2026, un total de 814 toneladas de víveres partieron en dos buques de las fuerzas armadas mexicanas con rumbo a la isla, por lo que se espera que el cargamento llegue en cuatro días. La dependencia precisó que se trata de un primer envío, pues una carga de más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol será enviada en los próximos días.

Esto ocurre en medio de una serie de presiones impuestas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que México deje de mandar ayuda humanitaria a Cuba. Incluso, el mandatario firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba. A través del comunicado oficial, la cancillería mexicana detalló que el buque Papaloapan zarpó a las 8:00 horas de este domingo desde el Puerto de Veracruz, mientras que el navío Isla Holbox salió al medio día.

Cumpliendo con la instrucción de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría de Marina informa que, por conducto de la Armada de México, se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox. Ambos barcos zarpan hoy del puerto de Veracruz con una carga de más de 814 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla de Cuba", indicó la SRE.

La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que en el Buque Papaloapan se transportan alimentos de primera necesidad, entre los que destacan leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal, con una carga de alrededor de 536 toneladas de esos bienes. Por su parte, el Buque Isla Holbox contiene poco más 277 toneladas de leche en polvo.

El gobierno de México recalcó que, gracias a este tipo de acciones, se reafirma una tradición solidaria con otros países que conforman América Latina. Como prueba de ello se abordaron los ejemplos de desastres naturales como inundaciones e incendios, ocurridos tanto en Chile como en el estado de California, Estados Unidos. Este envío de ayuda humanitaria a Cuba, según el comunicado, forma parte de mantener viva esta tradición de solidaridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui