Tráfico en CDMX HOY: Marchas y movilizaciones complicarán la circulación este domingo 8 de febrero

Ciudad de México.- Si hoy, domingo 8 de febrero de 2026, tienes planeado desplazarte en automóvil por la Ciudad de México (CDMX) o conectar con vialidades hacia el Estado de México (Edomex), es clave que te informes cómo estará el tránsito HOY, ya que se prevén marchas, movilizaciones sociales y bloqueos en distintos puntos de la capital a lo largo del día.

Estas concentraciones podrían generar afectaciones viales importantes, cierres parciales y retrasos, por lo que anticipar rutas y tiempos puede marcar la diferencia. Para que nada te interrumpa, aquí en TRIBUNA te compartimos la información completa sobre las movilizaciones programadas.

Conoce cómo será el tránsito en CDMX este domingo. Foto: Twitter

Movilizaciones previstas para este domingo en la CDMX

De acuerdo con la agenda de movilizaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) para este domingo 8 de febrero, se contemplan concentraciones, marchas y rodadas en al menos cinco alcaldías de la capital. Las actividades están programadas desde las 10:00 horas y se extenderán durante gran parte del día, principalmente en zonas con alta carga vehicular y ejes viales estratégicos.

Alcaldía Coyoacán

En esta demarcación se prevén dos movilizaciones relevantes. La primera está programada a las 10:00 horas y consiste en una concentración-rodada sobre Avenida Insurgentes Centro, a la altura de Ciudad Universitaria, con rumbo aún sin definir, lo que podría provocar afectaciones intermitentes sobre esta importante arteria.

Más tarde, a las 11:00 horas, se contempla una concentración-marcha en Circuito Estadio Azteca y Avenida del Imán, en la colonia Ex Ejido de Santa Úrsula Coapa. El contingente tiene previsto avanzar con rumbo a Calzada de Tlalpan número 3465, en la colonia Santa Úrsula Coapa, por lo que se anticipan complicaciones viales en el sur de la ciudad.

Alcaldía Cuauhtémoc

La zona centro de la capital concentrará varias movilizaciones al mediodía. A las 12:00 horas se espera una concentración en la intersección de Avenida Paseo de la Reforma y Florencia, en la colonia Juárez, un punto de alto flujo vehicular y turístico.

A la misma hora también se tiene prevista otra concentración en Avenida Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, en la colonia Centro, así como una más en Avenida Juárez número 50, igualmente en la colonia Centro. Estas actividades podrían generar cierres parciales y afectaciones en vialidades primarias del primer cuadro de la ciudad.

Alcaldía Gustavo A. Madero

En el norte de la CDMX se esperan dos concentraciones a las 11:00 horas. La primera se llevará a cabo en Avenida 416, en la colonia San Juan de Aragón VII Sección. La segunda está programada en Cerrada Venustiano Carranza y Avenida Cuauhtémoc, en la colonia Cuautepec de Madero Barrio Bajo, donde se recomienda extremar precauciones debido a posibles bloqueos locales.

Alcaldía Miguel Hidalgo

Durante el transcurso del día se prevé una concentración-rodada en Gutenberg número 44, en la colonia Anzures. Aunque no se especifica un horario exacto, esta movilización podría afectar la circulación en calles aledañas y conexiones hacia Paseo de la Reforma.

Recomendaciones para automovilistas

Ante este panorama, autoridades de la CDMX exhortan a la población a mantenerse informada en tiempo real, considerar rutas alternas, salir con anticipación y, de ser posible, evitar las zonas donde se prevén movilizaciones. El uso del transporte público y la planeación previa del trayecto pueden ayudar a reducir contratiempos durante este domingo.

Fuente: Tribuna del Yaqui