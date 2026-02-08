Última hora: Se activa alerta sísmica en la Ciudad de México; reportan terremoto de magnitud 5.7

Ciudad de México.- Hoy domingo 8 de febrero de 2026 se reporta la activación de la alerta sísmica después de que el Sismológico Nacional reportara un terremoto de magnitud 5.7 con epicentro a 19 kilómetros al noroeste de Puerto Escondido, Oaxaca.

De acuerdo con las autoridades, el movimiento tuvo epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca, y fue perceptible en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México, lo que provocó la activación de la alerta sísmica. La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, informó que se activan los protocolos de emergencia en la urbe.

"Primer corte de las patrullas de las 5 zonas y sobrevuelos: sin novedades relevantes; sin daños o afectaciones relevantes". Brugada Molina ha señalado que hasta el momento no se reportan daños, "pedimos a la población reportar al 911 cualquier incidencia".

Afirmó que activaron los protocolos de seguridad y atención. "Seguimos trabajando en las 16 alcaldías para verificar condiciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía". Por su parte, la cuenta de X del Gobierno Federal señaló: "Las autoridades aplican el protocolo de revisión por el sismo de magnitud 5.7 que se registró a las 15:42 horas con epicentro al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca".

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo Aburto, informó que tras el sismo con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca, se activaron protocolos de seguridad. Hasta ahora no se reportan lesionados ni daños en unidades médicas. Equipos internos de Protección Civil realizan recorridos de supervisión.

De acuerdo con los capitalinos, el sismo fue perceptible en algunas zonas y otros no se percataron, salvo por el sonido; usuarios del Metro quedaron en el túnel entre estaciones cuando comenzó a sonar la alerta y esperaron unos minutos hasta que el tren volvió a avanzar.

Por otra parte, cabe señalar que en redes sociales no se hicieron esperar los llamados memes, ya que rápidamente los usuarios comenzaron a postearlos, criticando principalmente el sonido de la alerta, puesto que a muchos les provoca miedo.

