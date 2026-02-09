Bienestar abre registro para pensiones y entrega de tarjetas del 10 al 14 de febrero; estos son los requisitos

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de hoy 9 de febrero de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, habló de las nuevas fechas para el registro y poder recibir las pensiones del Bienestar. La funcionaria indicó que el registro estará abierto del próximo 16 al 22 de febrero; te desglosamos los detalles.

Para el registro de la Pensión para Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar, el registro estará abierto del 16 al 22 de febrero, mientras que la entrega de tarjetas del Bienestar será del 10 al 14 de febrero. Montiel Reyes detalló que los módulos de atención estarán abiertos de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas, en más de dos mil 500 sedes instaladas en toda la República Mexicana.

"El próximo 16 de febrero y hasta el día 22 estará abierto el registro para la Pensión de Adulto Mayor y la Pensión Mujeres Bienestar. Es importante llevar todos los documentos necesarios para que el trámite sea exitoso", indicó, al mismo tiempo que señaló que las personas beneficiarias recibirán un mensaje de texto (SMS) con la fecha, hora y lugar exactos para realizar su trámite o recibir su tarjeta.

Documentos requeridos para el registro

Las personas interesadas deberán presentar documentos recientes y legibles:

Identificación oficial con fotografía

CURP de reciente impresión

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto

La secretaria de Bienestar recordó que, en caso de que la persona interesada no pueda trasladarse al módulo por motivos de salud o movilidad, puede solicitar atención domiciliaria por parte de los Servidores de la Nación, trámite que se gestiona a través de la página oficial de la Secretaría del Bienestar.

Calendario de registro por apellido

El día de atención dependerá de la letra inicial del primer apellido:

Lunes 16 de febrero: A, B y C

Martes 17: D, E, F, G, H

Miércoles 18: I, J, K, L, M

Jueves 19: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21: Todas las letras

Domingo 22: Todas las letras

Montiel Reyes subrayó que el registro se abre cada dos meses para quienes cumplen 65 años en el caso de adultos mayores y 60 años para mujeres, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar intermediarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui