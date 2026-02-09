Canasta básica ha reducido un 4.9% de su costo en México gracias a PACIC: Profeco

Ciudad de México.- Con el objetivo de proteger la economía mexicana, se ha implementado el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), lo que ha logrado una reducción de 4.9 por ciento en el costo de la canasta básica; así lo informó el procurador federal del consumidor, César Iván Escalante Ruiz, durante su participación en la conferencia matutina.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indicó que desde la primera firma de PACIC, realizada en noviembre del año 2024 por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el costo de la canasta básica bajó de 886 a 843 pesos en la última actualización del acuerdo en mayo de 2025, cumpliendo con el compromiso de mantenerla por debajo del precio máximo establecido.

Profeco: Canasta básica ha reducido un 4.9 por ciento de su costo en México gracias a PACIC

"Aquí queremos presentar que, desde la implementación del paquete contra la inflación y la carestía, PACIC, se ha logrado beneficiar la economía familiar al mantener precios accesibles en alimentos y productos básicos, reduciendo su costo a 4.9 por ciento desde la primera firma de nuestra presidenta Sheinbaum", declaró Escalante Ruiz.

Reconociendo el esfuerzo de las agroindustrias y las cadenas de tiendas de autoservicio, las cuales han respetado el acuerdo y contribuido a la estabilidad de precios en los productos de primera necesidad, además Profeco también presentó los resultados de un monitoreo especial sobre los precios de los chocolates, ya que es uno de los regalos más comunes en esta fecha al aproximarse el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

Los resultados evidenciaron grandes diferencias en los precios de un mismo producto, que puede llegar a costar de 187 hasta 359 pesos, dependiendo del establecimiento, además de detectarse variación en los precios de 154 contra 229 pesos o 90 frente a 250 pesos, lo que resalta la importancia de comparar previamente antes de realizar la compra.

#MañaneraDelPueblo Finalmente, compartimos los #ConsejosProfeco de la semana:



? Compara los precios de los productos de la canasta básica con el Quién es Quién en los Precios. Esta herramienta te permite cuidar tu presupuesto familiar.



? Consulta al menos tres opciones antes… pic.twitter.com/wTZ4wBaEpS — Profeco (@Profeco) February 9, 2026

Finalmente, el procurador invitó a consultar la 'Revista del Consumidor', en la sección 'Burbuja de Compra', donde se muestra el comparativo de precios mínimos y máximos en el servicio de envíos de regalos. También destaco que esta información está disponible para el público en general, que puede consultar el comparativo completo.

Fuente: Tribuna del Yaqui