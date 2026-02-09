Ciudad de México.- Febrero está lleno de días conmemorativos y, como es de esperarse, hoy 9 de febrero tiene en su fecha el Día Mundial de la Pizza, además de celebrarse el Día del Odontólogo con la finalidad de reconocer los servicios que ofrecen estos profesionales de la salud.

Con origen en la ciudad de Nápoles, Italia, la pizza se ha convertido en un plato icónico de la gastronomía mundial. Cada 9 de febrero es celebrado el Día Mundial de la Pizza, una fecha que hace homenaje a su historia, sus diferentes estilos y al valor cultural que ha adquirido con el tiempo.

Día Mundial de la Pizza: Efemérides de HOY 9 de FEBRERO, acontecimientos relevantes en México y el mundo

Por su parte, el Día del Odontólogo es celebrado en México desde el año 2014, siendo decretado por el Honorable Consejo de la Unión. Fue seleccionado el día 9 de febrero debido a que el mismo día, pero siendo el año de 1944, fue fundada la Escuela Nacional de Odontología, la que con el tiempo se convirtió en la Facultad de Odontología de la UNAM. La conmemoración busca reconocer la importancia de la prevención y el tratamiento de enfermedades bucales, así como promover la educación dental en la sociedad.

Aunque ambas fechas son conmemorativas, hay más acontecimientos que marcaron la historia de México un día como hoy 9 de febrero:

1801 : Nace el escritor mexicano José Joaquín Pesado.

1813 : Comienza la nueva campaña; Morelos sale de Oaxaca hacia Acapulco.

1862 : El general José López Uraga entrega el mando del Ejército de Oriente al general Ignacio Zaragoza.

1865 : Aquiles Bazaine toma Oaxaca y Porfirio Díaz se vuelve prisionero.

1881 : Fallece el escritor y autor ruso, conocido por su obra 'Crimen y castigo', Fiódor Dostoyevski.

1909 : Se funda el Club Reeleccionista, donde se nombrará a Porfirio Díaz como su candidato a la presidencia de México.

1909 : Llega a la Ciudad de México el nuevo arzobispo de México, José Mora y del Río.

1912 : Las tropas federales incendian Santa María Ahuacatitlan, lo que da comienzo a la era de terror impuesta por el general Juvencio Robles, quien fue designado por el presidente Francisco I. Madero como jefe de las operaciones militares en el estado de Morelos.

1913 : Se inicia el golpe militar contra el gobierno de Francisco I. Madero, conocido como la 'Decena Trágica'.

1915 : El gobierno mexicano declara de circulación forzosa el papel moneda carrancista.

1929 : Es fusilado José de León Toral, asesino por material del presidente electo Álvaro Obregón.

1946 : Con el temor de los efectos negativos debido al crecimiento de la industria tras el fin de la guerra y la competencia con otros países, se crea la 'Ley de Fomento de Industrias de Transformación', donde se incluyen cambios para facilitar su ejecución y se especifica la duración de franquicias según el tipo de empresa.

1961 : La banda 'The Beatles,' realiza su primera presentación, en el club 'The Cavern', en la ciudad de Liverpool.

1963 : Nace la cantante mexicana Alejandra Guzmán.

1963 : Nace la actriz mexicana Ana Colchero.

1974 : El gobierno mexicano propone el 'Banco de Alimentos' ante las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

1983 : Se incrementa el precio garantizado del maíz de 8,500 a 10,200 pesos, lo que provoca el aumento en los costos de la producción de la masa y tortillas.

#UnDíaComoHoy es el Día Mundial de la Pizza uD83CuDF55uD83EuDD73



Entérate de la ciencia que hay dentro de esta delicia uD83DuDE0BuD83DuDE0D#ViveTuMuseo pic.twitter.com/FBCvLGOPx9 — Universum Museo (@UniversumMuseo) February 9, 2024

1986 : El cometa 'Halley' hace su última aparición en el siglo XX.

1990 : Alemania comienza con las obras de derribo del Muro de Berlín.

1994 : Se forma el organismo 'Luz y Fuerza del Centro' por decreto presidencial.

2000 : Más de cien mil manifestantes marchan para exigir la liberación de los huelguistas detenidos durante el operativo en Ciudad Universitaria.

2004 : La sonda Cassini-Huygens es enviada a Saturno por la NASA, en colaboración con la Agencia Espacial Europea. Realizando fotografías del planeta a más de 69 millones de kilómetros de distancia.

2017 : La Marina de México inicia la 'Operación Barcina' en la ciudad de Tepic, Nayarit, en la cual son abatidos ocho miembros del Cartel de los Beltrán Leyva, dando un final temporal a la guerra contra el narcotráfico en la capital.

Fuente: Tribuna del Yaqui.