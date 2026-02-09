"Es muy injusto": Sheinbaum califica sanciones de EU a países que envían petróleo a Cuba; anuncia más apoyo

Ciudad de México.- Desde Palacio Nacional, en la 'Mañanera del Pueblo', hoy 9 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó de "muy injustas" las sanciones que aplica Estados Unidos a países que venden petróleo a Cuba; pese a ello, señaló que México seguirá apoyando y haciendo todas las acciones diplomáticas posibles para recuperar el envío de petróleo a la isla.

Sheinbaum Pardo subrayó que nadie puede ser omiso ante la situación que enfrenta actualmente el pueblo cubano, particularmente por las restricciones energéticas derivadas de las sanciones estadounidenses. "No está bien imponer sanciones que afectan al pueblo. Se puede estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba, pero no se debe afectar nunca a los pueblos", enfatizó.

Sheinbaum informó que siguen buscando entregar petróleo a Cuba sin ser afectados por aranceles. pic.twitter.com/oJKQWbUJZk — Juan Ortiz (@Juan_OrtizMX) February 9, 2026

Sheinbaum Pardo adelantó que habrá más apoyo a Cuba, luego del envío reciente de más de 800 toneladas de ayuda humanitaria por parte del Gobierno de México. Indicó que su administración ya envió alimentos y prevé incrementar la ayuda "en lo que haga falta", como parte de la tradición solidaria y humanista que ha caracterizado la política exterior mexicana. Cabe señalar que vía X, antes Twitter, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba, agradeció el apoyo: "Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba".

Mientras que la presidenta rechazó que el desabasto de combustible en Cuba tenga un impacto logístico para México y reiteró que el problema de fondo es la imposición de sanciones a los países que suministran petróleo a la isla, lo que pone en riesgo la operación de servicios esenciales como hospitales y escuelas. "Si no tienen combustible para hospitales y escuelas, sufre el pueblo", advirtió.

Buscan enviar petróleo a la isla

La presidenta informó que su gobierno mantiene acciones diplomáticas con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a México por el envío de petróleo a Cuba y para insistir en que este tipo de sanciones no deben aplicarse en contextos de emergencia humanitaria.

En este contexto, detalló que dos buques de la Armada de México, el Papaloapan y el Isla Holbox, zarparon del puerto de Veracruz con más de 814 toneladas de víveres destinadas a la población civil cubana, tal como te lo dio a conocer TRIBUNA.

Sheinbaum Pardo ratificó que México siempre estará dispuesto a favorecer el diálogo y a respaldar soluciones diplomáticas, conforme a los principios constitucionales que rigen la política exterior del país.

"Es muy injusto", dice la presidenta @Claudiashein sobre las sanciones de EU a países que venden petróleo a Cuba y señala que México seguirá apoyando y haciendo todas las acciones diplomáticas para recuperar el envío de petróleo a la isla. pic.twitter.com/yglnCmSFM9 — Animal Político (@Pajaropolitico) February 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui