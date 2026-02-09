Jornada laboral de 40 horas en México: Claudia Sheinbaum confirma inicio gradual desde 2027 hasta 2030

Ciudad de México. - Esta mañana de lunes 9 de enero de 2026, durante la tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó un tema que tiene bastante inquietos a numerosos mexicanos: la reducción de la jornada laboral a 40 horas, asunto que ha generado diversas manifestaciones a lo largo de la República Mexicana para darle seguimiento.

Por lo tanto, la actual representante del poder ejecutivo, desde el Palacio Nacional, confirmó lo que mencionó hace un par de días el senador morenista Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien precisamente en aquel momento señaló que la transición sería paulatina, disminuyendo gradualmente desde 2027 y culminando hasta que llegue el año 2030.

"Sí, recuerden que este año es de preparación; el próximo año se reducirían dos horas y así sucesivamente hasta que en 2030 quede establecida la semana de 40 horas", destacó en su intervención Sheinbaum Pardo. De esta manera, queda claro que 2026 fungirá como un periodo de ajuste y planeación, mientras que el verdadero cambio comenzará en unos meses con la reducción gradual.

Asimismo, dicha iniciativa se presentará formalmente en el Congreso de la Unión para su discusión a partir de mañana, martes 10 de febrero de 2026, a las 10:00 horas (tiempo CDMX), durante una reunión ordinaria en la que se realizará la votación en un solo acto. Cada grupo parlamentario tendrá tiempo suficiente para exponer su postura; entre los presentes estarán Movimiento Ciudadano, seguido del PT, PRI, PVEM, PAN y Morena.

En caso de que la iniciativa sea aprobada, será enviada a la Mesa Directiva del Senado, que determinará cuándo se discutirá en el Pleno. Para su aprobación, se requiere el respaldo de dos terceras partes del Congreso y la ratificación de los congresos estatales. Como siempre, ante cualquier nueva información que surja conforme se acerque la fecha, te ofreceremos todos los detalles aquí, en TRIBUNA.

