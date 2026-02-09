Marisol Rodríguez es nombrada alcaldesa interina de Tequila, Jalisco, tras arresto de Diego Navarro

Tequila, Jalisco.- La regidora Marisol Rodríguez Rivera fue nombrada como presidenta municipal interina de Tequila, Jalisco. Este nombramiento surge ante el arresto del exalcalde Diego Rivera Navarro, quien enfrenta acusaciones graves por presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria de cabildo el pasado domingo, donde la mayoría absoluta de Morena respaldó a Rodríguez.

Mientras seis regidores de Morena votaron a favor, Alondra Romero (PRI), Evelyn Castañeda (independiente) y Crisol Bañuelos (MC) manifestaron su rechazo. Por su parte, la regidora Luz Elena Aguirre optó por la abstención, tras haber denunciado previamente al exalcalde por violencia política de género. Ante este escenario, la nueva alcaldesa prometió una gestión inclusiva y horizontal, declarando: "Yo tengo una idea distinta de trabajo, que es incluir a mis compañeros regidores; vamos a tomar diferentes decisiones, sobre todo en las más importantes, sí quiero su aportación, no quiero ser la única aquí que tome decisiones".

Con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, designan a Lorena Marisol Rodríguez Rivera oficialmente como presidenta interina de #Tequila, Jalisco. (Vía @jlorecita27 ) pic.twitter.com/4Feyz6fpSq — W Radio Gdl (@wradiogdl) February 9, 2026

Rodríguez Rivera fue enfática al desmentir que su llegada al poder fuera el resultado de una negociación opaca entre su partido y el Gobierno del Estado, que anteriormente había sugerido una intervención directa a través del Congreso local. En este sentido, anunció una agenda inmediata de diálogo con sectores económicos clave, con el fin de revisar las quejas sobre cobros indebidos y presuntas irregularidades administrativas que han afectado la relación entre el ayuntamiento y la comunidad empresarial.

Respecto a las tensiones con el sector productivo, la alcaldesa negó categóricamente que existan prácticas de extorsión desde el gobierno municipal hacia las casas tequileras. Subrayó su independencia política al afirmar que no forma parte del grupo cercano al exalcalde detenido, garantizando que su gestión será autónoma y libre de influencias criminales. Al respecto, buscará un acercamiento formal con las autoridades estatales para establecer una relación de cooperación institucional que permita fortalecer la seguridad y el orden en este Pueblo Mágico.

Marisol Rodríguez enfrenta el reto de sanar las divisiones internas del cabildo y dar respuesta a las demandas sociales acumuladas. Con el compromiso de ejercer un "gobierno colegiado", la nueva mandataria deberá demostrar en los próximos días que el cambio de mando no es solo cosmético, sino una transformación estructural en la forma de administrar el municipio de Tequila.

#Nacional | La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, declaró que “la presidenta Claudia Sheinbaum no va a tapar a nadie” tras la detención de Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila, Jalisco uD83DuDD34 pic.twitter.com/r035bkzB0V — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui