Mujer de Haití entre en labor de parto en el Metro de la CDMX; fue socorrida por autoridades

Ciudad de México.- Durante la tarde del pasado lunes 9 de febrero, las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro fungieron como escenario de una movilización de apoyo ciudadano. En los pasillos de la estación Zapata, correspondiente a la Línea 12 que recorre el tramo de Mixcoac a Tláhuac, una usuaria solicitó el respaldo de los uniformados al presentar complicaciones de salud por avanzado embarazo.

La persona, una mujer de origen extranjero quien manifestó ser proveniente de Haití, se aproximó a los agentes de la Policía Auxiliar asignados a la vigilancia de los andenes. En su interacción con los efectivos, comunicó que experimentaba una serie de malestares físicos, describiendo una sensación de mareo intenso acompañado de dolores abdominales rítmicos. Al momento de la valoración inicial, la usuaria informó que cursaba el octavo mes de gestación.

Ante la descripción de los síntomas y la evidente necesidad de soporte, los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) procedieron a movilizarla hacia el cubículo jefe de estación para resguardar su integridad y ofrecerle un espacio seguro. En ese punto, personal del área de Seguridad Industrial del Metro realizó una revisión primaria. El diagnóstico arrojó que la ciudadana presentaba un cuadro de hipoglucemia, situación que, sumada a su embarazo, desencadenó el inicio de la labor de parto dentro de las instalaciones del transporte público.

Debido a la complejidad del caso y para garantizar el bienestar tanto de la madre como del bebé, los policías solicitaron la presencia de unidades médicas externas. Minutos más tarde, paramédicos de Protección Civil arribaron al sitio para estabilizar a la paciente. Tras valorar sus signos vitales y confirmar la urgencia, procedieron a realizar su traslado en ambulancia hacia un hospital, donde recibiría los cuidados profesionales adecuados para finalizar el proceso de alumbramiento bajo supervisión médica.

Es importante destacar que los efectivos de la corporación capitalina cuentan con instrucción en primeros auxilios, lo que les permite brindar una primera respuesta ante situaciones de riesgo dentro de la red de transporte. Las autoridades reiteran la invitación a la ciudadanía para acercarse a los elementos de la Policía más cercanos o comunicarse a la línea 911 en caso de requerir cualquier tipo de asistencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui