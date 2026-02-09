¿Qué hacer si pierdo la cartilla de vacunación? Paso a paso para solicitar la reexpedición

Ciudad de México.- Desde la infancia hasta la edad adulta, la cartilla de vacunación es un documento oficial donde se registran las dosis preventivas que se han aplicado, además de mantener tu historial. Además de ser requerida en las escuelas, viajes internacionales o, en defecto, en controles médicos. Entonces, ¿qué hacer si la perdiste? Aquí el paso a paso para solicitar una reexpedición.

La Secretaría de Salud y los centros de vacunación ofrecen procedimientos claros para recuperar tu cartilla de vacunación, lo que asegura que tu historial inmunológico se mantenga actualizado y seguro. A pesar de que perder la cartilla no significa perder las vacunas aplicadas, pues todas ya se encuentran registradas en los sistemas oficiales del sector salud.

Sigue estos pasos para solicitar la reexpedición si perdiste tu cartilla de vacunación mexicana.

En caso de haber perdido el mencionado documento, es importante que anotes la fecha de pérdida y tomes una fotografía de una identificación oficial, ya que se facilitará cualquier trámite y ayudará al personal de salud a identificar tu historial de vacunación correctamente.

Como primer paso, deberás dirigirte al centro de salud o clínica donde recibiste la mayor parte de tus vacunas, ya que ahí es donde suelen conservar la mayor parte de tu historial de vacunación. El personal de la institución puede consultar tu expediente y otorgar una constancia temporal en lo que se reexpide la cartilla.

En el caso de haber recibido las vacunas en lugares diferentes, solicita a cada institución que verifique sus registros para asegurar que todo el historial quede completo. Es crucial para mantener la continuidad del esquema de vacunación y prevenir dosis duplicadas o retrasadas.

La Secretaría de Salud en México permite la reexpedición de la cartilla en caso de alguna pérdida. Debes acudir con una identificación oficial (INE, CURP, acta de nacimiento); en caso de ser menor de edad, debes ir acompañado de alguno de tus padres o tutor. El personal de salud emitirá un nuevo documento oficial, además de actualizar el historial de registro nacional de vacunación.

Una vez que recibas la reexpedición, solicita o realiza una fotografía o escanea tu cartilla, esto con el fin de tener un respaldo digital seguro en caso de una futura pérdida. Además, algunos sistemas de salud en México permiten registrar la cartilla de manera digital en sus plataformas oficiales, garantizando un acceso rápido a tu historial sin la necesidad de un documento físico.

El personal de la Secretaría de Salud recomienda que, durante el proceso de reexpedición de la cartilla, nunca compartas datos personales con personas ajenas, ya que se maneja información sensible de tu historial médico y puede ser utilizada de manera indebida si cae en manos equivocadas. Cualquier trámite debe realizarse directamente en centros oficiales o en plataformas validadas por el gobierno.

Es importante informar a tus hijos, adultos mayores y personas que estén a tu cargo sobre la importancia de conservar la cartilla y mantener un respaldo digital o físico, ya que ayuda a prevenir pérdidas y garantiza que todos los integrantes de la familia estén protegidos contra diversas enfermedades que pueden ser prevenibles.

uD83DuDEE1?uD83DuDC89 El #Sarampión es prevenible con vacunación.



uD83DuDC49 En el #IMSS la vacuna está disponible, acude a tu #UMF, revisa tu Cartilla Nacional de Salud y protégete.



Vacunarte cuida tu salud y la de todas y todos. uD83DuDC9A pic.twitter.com/qDP3EPOdWe — IMSS ? (@Tu_IMSS) February 9, 2026

Una cartilla de vacunación perdida y reexpedida es también una oportunidad para actualizar refuerzos. El personal de salud puede asesorarte sobre las vacunas adicionales dependiendo de la edad, enfermedades crónicas o situaciones de riesgo para garantizar una cobertura total y reducir la vulnerabilidad a brotes o contagios.

Fuente: Tribuna del Yaqui