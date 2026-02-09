Titular de Defensa llama a la unidad de los mexicanos y refrenda lealtad a la presidenta de la República

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo conmemoró este lunes 9 de febrero el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, acto cívico militar en el que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, convocó a todas y todos los mexicanos a mantenerse unidos frente a las adversidades que pongan en riesgo a México. Trejo hizo un llamado claro y decidido a la unidad de todas y todos los mexicanos para enfrentar, de manera conjunta, las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias y la seguridad del país.

Refrenda Sedena lealtad a la presidenta Claudia Sheinbaum y al pueblo de México

Desde la Plaza de la Constitución, durante la ceremonia encabezada por Sheinbaum, ante representantes de los tres Poderes de la Unión, mandos militares, integrantes del gabinete federal y jóvenes cadetes del Colegio Militar, Trevilla mencionó que la lealtad es un valor único no solo de las Fuerzas Armadas, sino de toda la nación, al señalar que la permanencia y viabilidad del Estado mexicano, firme en su soberanía, íntegro en su conformación e inmutable en su independencia, dependen de ese principio.

Hoy que se celebra el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, me honro en resaltar que las mexicanas y los mexicanos somos privilegiados de haber nacido en una tierra vasta y generosa, forjados por valores como el patriotismo que nos une, la solidaridad que nos sostiene y la valentía para enfrentar cualquier amenaza a nuestro porvenir", expresó.

113 Aniversario de la Marcha de la Lealtad. Ciudad de México https://t.co/KvRDsn3djR — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 9, 2026

Trevilla Trejo recordó que la Marcha de la Lealtad, ocurrida el 9 de febrero de 1913, quedó grabada en la memoria colectiva cuando los jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar escoltaron al presidente Francisco I. Madero del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, en defensa del orden constitucional frente a la sublevación antimaderista.

Al citar al historiador José Cayetano Baladés, el secretario destacó que aquellos cadetes defendían, en efecto, no solo el honor del soldado y la Constitución. Defendían también el decoro y el nombre de México, la vida y la jerarquía del presidente constitucional.

En su mensaje, también recordó el sacrificio del teniente alumno de Estado Mayor, Gerardo Ríos Covarrubias, quien perdió la vida durante esos acontecimientos, subrayando que su entrega dio muestra de la congruencia de lealtad con que se forjan las y los hijos del Heroico Colegio Militar.

Fuente: Tribuna del Yaqui