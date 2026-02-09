VIDEO: Sheinbaum reacciona al show de medio tiempo de Bad Bunny; ¿le gustó?

Ciudad de México.- El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny sigue dando de qué hablar y es que hasta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reaccionado al show. En su conferencia la 'Mañanera del Pueblo', la mandataria destacó la carga simbólica de la puesta en escena del artista puertorriqueño.

Sheinbaum Pardo reconoció el mensaje de unidad y amor que el cantante Bad Bunny transmitió durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, al destacar el uso del español y la carga simbólica de su presentación ante millones de espectadores en Estados Unidos y el mundo.

#Nacional | Claudia Sheinbaum reacciona al show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl uD83CuDFC8uD83CuDFA4 pic.twitter.com/5jC2Jsh1Rc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 9, 2026

La mandataria calificó como "muy interesante" el show del artista, al subrayar que no solo interpretó sus canciones en español en uno de los eventos deportivos más vistos del planeta, sino que además envió un mensaje de integración para todo el continente americano.

Es muy interesante que haya cantado en español en el Super Bowl y que el mensaje sea de unión en América, porque menciona a todos los países, incluidos Estados Unidos y Canadá. Muchos símbolos, y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor", expresó Sheinbaum.

La presidenta consideró que el espectáculo trasciende el ámbito del entretenimiento y adquiere un significado especial en un contexto marcado por la polarización y las tensiones hacia la comunidad latina en Estados Unidos, derivadas de políticas migratorias restrictivas y operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

¿Qué dijo Trump del show?

Mientras Sheinbaum celebró el mensaje de paz y unidad del artista puertorriqueño, el expresidente estadounidense Donald Trump reaccionó de forma opuesta. A través de su red social Truth Social, criticó el espectáculo y lo calificó como "uno de los peores shows de medio tiempo", además de cuestionar que se realizara mayoritariamente en español.

No hay nada inspirador en este desastre de show de medio tiempo y, aun así, recibirá excelentes críticas de los medios de noticias falsas, porque no tienen idea de lo que está pasando en el mundo real. Y, por cierto, la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de kickoff", aseveró Trump vía redes sociales.

Pero para Sheinbaum, el mensaje de Bad Bunny representa un llamado simbólico a la convivencia y al respeto entre los pueblos del continente. "Muy interesante que haya cantado en español en el Super Bowl y que el mensaje sea de unión del continente americano. Está hablando de todos los países, incluidos Canadá y Estados Unidos. Muchos símbolos, en efecto", reiteró.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Mañanera del Pueblo