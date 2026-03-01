Clima CDMX HOY: Conagua pronostica SOL intenso y hasta 28°C este domingo 1 de marzo

Ciudad de México.- Antes de organizar tu primer día del mes, tienes que revisar cómo estará el clima en la Ciudad de México (CDMX) hoy, domingo 1 de marzo de 2026, porque el día tendrá contrastes que podrían sorprenderte: la mañana será fresca e incluso fría en algunas zonas, pero por la tarde el ambiente se tornará cálido y con radiación solar muy alta, así que conviene tomar precauciones desde temprano.

Así será el clima en CDMX HOY domingo 1 de marzo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos del portal web Meteored.mx, este domingo la CDMX tendrá cielo despejado la mayor parte del día, con bruma matutina y sin pronóstico de lluvia en la capital. El viento será del norte y noreste con velocidades promedio cercanas a 14 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Así será el clima en CDMX este domingo. Foto: Conagua

Durante la mañana el ambiente será fresco, especialmente en las primeras horas. A las 07:00 horas el termómetro marcará alrededor de 11°C con cielo soleado y viento ligero. Para las 08:00 se prevén 12°C y a las 09:00 cerca de 15°C, todavía con condiciones despejadas y baja radiación UV (ultravioleta). La temperatura mínima estimada para la capital oscilará entre los 8 y 10°C, por lo que si sales temprano será recomendable usar abrigo ligero.

Hacia el mediodía comenzará el ascenso térmico. A las 11:00 horas se esperan alrededor de 20°C, con un índice UV muy alto que podría alcanzar nivel nueve, lo que implica riesgo de exposición sin protección. Para las 14:00 horas el termómetro subirá hasta los 25°C, con sensación térmica cercana a 24°C y radiación UV en nivel 10, también muy alto. La temperatura máxima estimada para la Ciudad de México estará entre los 26 y 28°C, lo que generará ambiente cálido durante la tarde.

Alrededor de las 17:00 horas se mantendrán valores cercanos a los 25°C, con viento moderado del noroeste. Aunque la radiación disminuirá hacia el final de la tarde, el ambiente seguirá templado. En la noche regresará el descenso de temperatura. A las 20:00 horas se esperan cerca de 19 grados con cielo despejado y viento moderado del norte, mientras que hacia las 23:00 horas el termómetro bajará a aproximadamente 15 grados, con sensación térmica similar y cielo sin nubosidad.

En resumen, el clima en CDMX hoy domingo 1 de marzo de 2026 estará marcado por una mañana fresca, tarde cálida con radiación UV muy alta y noche templada a fresca ¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)