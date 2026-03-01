Clima HOY domingo 1 de marzo en la NOCHE: Se esperan LLUVIAS AISLADAS y CHUBASCOS en estas regiones

Ciudad de México.- Para este domingo 1 de marzo de 2026 por la noche se prevén lluvias aisladas y chubascos en varias regiones del país. Si tienes planes al exterior, es mejor que revises el pronóstico antes de salir. Aquí el reporte completo de acuerdo con la última información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

Según la Conagua, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, provocarán lluvias aisladas y chubascos. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer en zonas serranas del norte y centro del territorio nacional.

¿Dónde lloverá hoy domingo 1 de marzo de 2026 en la noche?

Lluvias aisladas en:

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

Nayarit

Estado de México

Veracruz

Chubascos en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las lluvias pronosticadas podrían acompañarse de descargas eléctricas.

Por otra parte, según el SMN, para mañana lunes 2 de marzo, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, originando vientos fuertes con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) y posibles tolvaneras en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de dicha península.

¿Dónde lloverá mañana lunes 2 de marzo de 2026?

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas.

Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Estado de México y Puebla.

