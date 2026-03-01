De Vicente Fox a Claudia Sheinbaum en México: Golpes al narco en cada gobierno y el caso de 'El Mencho'

Ciudad de México.- En este sexenio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como le hemos dado seguimiento en TRIBUNA, se logró que cayera uno de los capos mexicanos más peligrosos de todo el mundo, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho; sin embargo, en el proceso, el también líder del Cártel Jalisco Nueva Generación terminó siendo abatido por las autoridades federales.

A pesar de que este objetivo prioritario se convirtió desde ya en el operativo que marcó el gobierno de la representante del Poder Ejecutivo, a lo largo de los mandatos de sus predecesores hubo otros momentos que golpearon al crimen organizado, por lo que aquí te recordaremos cada uno de ellos para que te mantengas al tanto de este asunto que desde hace días está dando bastante de qué hablar.

Andrés Manuel López Obrador

En el caso del fundador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, las detenciones inolvidables que confirmó el gobierno federal fueron narcotraficantes pertenecientes al Cártel de Sinaloa, como Ovidio Guzmán López, Rafael Caro Quintero e Ismael El Mayo Zambada. Estos tres personajes fueron extraditados a Estados Unidos, donde enfrentan múltiples cargos relacionados con el tráfico de drogas y la organización criminal.

Ismael Zambada

Enrique Peña Nieto

El 22 de febrero de 2014, curiosamente el mismo día en que perdió la vida en 2026 El Mencho, fue —según información de la entonces Procuraduría General de la República (PGR)— cuando localizaron aproximadamente a las 6:40 horas a Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, en el departamento 401 del condominio Miramar, ubicado en el malecón de la ciudad de Mazatlán.

De hecho, en las redes sociales del expresidente Enrique Peña Nieto se reconoció la labor de las fuerzas del orden para dar con el paradero de este delincuente, al que buscaban desde que escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande en 2001. "Reconozco la labor de las instituciones de seguridad del Estado mexicano para lograr la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera en Mazatlán", escribió en X (antes Twitter) Peña Nieto.

Felipe Calderón

En el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), las autoridades anunciaron la desarticulación del Cártel de los Beltrán Leyva al ser aprehendidos Édgar Valdez Villarreal y Alfredo Beltrán Leyva, así como el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva el 16 de diciembre de 2009 por la Marina, en un enfrentamiento en una residencia al norte de Cuernavaca, en el estado de Morelos.

Reconozco la labor de las instituciones de seguridad del Estado mexicano, para lograr la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera en Mazatlán. — Enrique Peña Nieto (@EPN) February 22, 2014

Vicente Fox

Según información extraoficial, en el gobierno de Vicente Fox ocurrió la captura de Miguel Ángel Guzmán Loera, hermano de Joaquín Guzmán, además de la detención de Benjamín Arellano Félix, identificado como líder del cártel de los hermanos Arellano Félix. En cuanto a este último, al igual que los otros, fue extraditado, pero el 29 de abril de 2011, y se declaró culpable el 4 de enero de 2012 por crimen organizado y conspiración para lavar dinero, obteniendo 21 años de prisión el 2 de abril de 2012.

Fuente: Tribuna del Yaqui