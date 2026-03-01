Lista COMPLETA de GANADORES Sorteo Zodiaco No. 1736 de Lotería Nacional, HOY domingo 1 de MARZO

Ciudad de México.- Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y si tú, al igual que millones de mexicanos, estás concursando, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 1 de marzo de 2026. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco No. 1736, que hace alusión a los 75 años de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Aquí los números ganadores.
Para esta edición del Sorteo Zodiaco No. 1736 se emitieron 120 mil boletos, cuyos números van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco, y se juega en una serie. Hay que recordar que el próximo domingo 29 de marzo de 2026 se realizará el Sorteo Zodiaco Especial número 1740.
Sobre el 75 aniversario de la Facultad de Derecho, la Lotería Nacional dice: "Este acontecimiento representó la culminación de una aspiración compartida por generaciones de docentes, estudiantes, personas investigadoras y egresadas de esta institución, toda vez que su propósito no era solo el de formar profesionistas del Derecho, sino forjar auténticos juristas comprometidos con el estudio y cultivo de la ciencia jurídica. Este aniversario convoca a honrar la historia y el legado de quienes dieron rumbo e identidad a esta institución, y a reconocer el presente que hoy la distingue como la más prestigiada de su tipo en Iberoamérica y una de las mejores del mundo".
GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1736 de hoy 1 de marzo de 2026
Premio Mayor: 7 millones de pesos
En espera de resultados
Segundo premio: 1,100,000 pesos
En espera de resultados
Tercer premio: 1,100,000 pesos
En espera de resultados
Cuarto premio: 176,000 pesos
En espera de resultados
Quinto premio: 176,000 pesos
En espera de resultados
Sexto premio: 88,000 pesos
En espera de resultados
Séptimo premio: 88,000 pesos
En espera de resultados
Octavo premio: 61,600 pesos
En espera de resultados
Noveno premio: 61,600 pesos
En espera de resultados
Décimo premio: 52,800 pesos
En espera de resultados
Decimoprimero premio: 52,800 pesos
En espera de resultados
Decimosegundo premio: 44,000 pesos
En espera de resultados
Decimotercer premio: 44,000 pesos
En espera de resultados
Decimocuarto premio: 44,000 pesos
En espera de resultados
Decimoquinto premio: 35,200 pesos
En espera de resultados
Decimosexto premio: 35,200 pesos
En espera de resultados
Decimoséptimo premio: 35,200 pesos
En espera de resultados
Decimoctavo premio: 26,400 pesos
En espera de resultados
Decimonoveno premio: 26,400 pesos
En espera de resultados
Vigésimo premio: 26,400 pesos
En espera de resultados
Vigésimo primer premio: 26,400 pesos
En espera de resultados
Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional