Lista COMPLETA de GANADORES Sorteo Zodiaco No. 1736 de Lotería Nacional, HOY domingo 1 de MARZO

Ciudad de México.- Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y si tú, al igual que millones de mexicanos, estás concursando, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 1 de marzo de 2026. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco No. 1736, que hace alusión a los 75 años de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Aquí los números ganadores.

Para esta edición del Sorteo Zodiaco No. 1736 se emitieron 120 mil boletos, cuyos números van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco, y se juega en una serie. Hay que recordar que el próximo domingo 29 de marzo de 2026 se realizará el Sorteo Zodiaco Especial número 1740.

Sobre el 75 aniversario de la Facultad de Derecho, la Lotería Nacional dice: "Este acontecimiento representó la culminación de una aspiración compartida por generaciones de docentes, estudiantes, personas investigadoras y egresadas de esta institución, toda vez que su propósito no era solo el de formar profesionistas del Derecho, sino forjar auténticos juristas comprometidos con el estudio y cultivo de la ciencia jurídica. Este aniversario convoca a honrar la historia y el legado de quienes dieron rumbo e identidad a esta institución, y a reconocer el presente que hoy la distingue como la más prestigiada de su tipo en Iberoamérica y una de las mejores del mundo".

GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1736 de hoy 1 de marzo de 2026

Premio Mayor: 7 millones de pesos

En espera de resultados

Segundo premio: 1,100,000 pesos

En espera de resultados

Tercer premio: 1,100,000 pesos

En espera de resultados

Cuarto premio: 176,000 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 176,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 88,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 88,000 pesos

En espera de resultados

Octavo premio: 61,600 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 61,600 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 52,800 pesos

En espera de resultados

Decimoprimero premio: 52,800 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimotercer premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimocuarto premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimoquinto premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimosexto premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimoséptimo premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimoctavo premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Decimonoveno premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Vigésimo premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Vigésimo primer premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

uD83DuDCDD ¡Que no se te pase!

Consulta todos los resultados de nuestros sorteos tradicionales y electrónicos en nuestra página web:

uD83DuDC49 https://t.co/uKWMm2LPMl pic.twitter.com/s99uZomYwz — Lotería Nacional (@lotenal) March 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional