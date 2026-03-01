Luna de Sangre 2026: Horario y cómo ver EN VIVO el Eclipse Lunar este 3 de marzo desde México

Ciudad de México.- ¡Atención, fanáticos de la astronomía y las estrellas! La madrugada de este martes 3 de marzo de 2026, el cielo será escenario de uno de los eventos más esperados del año: un Eclipse Lunar Total, conocido popularmente como Luna de Sangre por el tono rojizo que adquiere el satélite natural del planeta.

Este será el primer Eclipse Total visible en México en este 2026 y podrá observarse a simple vista desde todo el país, claro, siempre y cuando que el cielo esté despejado. Cualquiera podrá disfrutarlo ya que no representa riesgo para la vista y no se necesitan filtros especiales para su admiración. ¿Te interesa verlo? Aquí en TRIBUNA te compartimos una guía para disfrutar al máximo de este fenómeno.

Te decimos cómo ver en vivo el Eclipse Lunar Total este martes desde México. Foto: Internet

Eclipse Lunar: ¿Qué es la Luna de Sangre?

La llamada Luna de Sangre es un Eclipse Lunar Total. Ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa y proyectando su sombra sobre el satélite. Durante la totalidad, la Luna no desaparece, se vuelve rojiza porque la luz solar que logra atravesar la atmósfera terrestre pierde sus tonos azules y deja pasar las longitudes de onda rojas. Es el mismo efecto que se observa en los amaneceres y atardeceres.

Este alineamiento no sucede cada mes debido a la inclinación de la órbita lunar. Solo cuando Sol, Tierra y Luna coinciden durante la fase de Luna llena se produce un eclipse total.

¿Cuándo será el eclipse lunar total en México?

El fenómeno se desarrollará durante la madrugada del martes 3 de marzo de 2026 (tiempo del centro de México) y durará aproximadamente una hora. Aquí te compartimos los horarios clave:

Inicio de la fase penumbral: 02:44 horas

Comienzo del eclipse parcial: 03:50 horas

Inicio de la totalidad: 05:04 horas

Momento máximo: 05:33 horas

Fin de la fase total: 06:03 horas

Término del fenómeno: 07:17 horas

En total, el eclipse tendrá una duración aproximada de 5 horas y 39 minutos desde la entrada en la penumbra hasta su conclusión y se podrá administrar en todo el país. Según cálculos astronómicos, el siguiente eclipse total visible en México será hasta el 26 de junio de 2029, por lo que este evento representa una oportunidad especial.

¿Cómo ver EN VIVO el eclipse lunar desde México?

El eclipse será visible en todo el territorio mexicano por lo que bastará con que salgas a un lugar abierto y mires el cielo en el horario ya mencionado. No obstante, si quieres disfrutar de este fenómeno al máximo, aquí te compartimos unas recomendaciones:

Buscar un lugar abierto y con poca iluminación artificial.

Trata de tener la vista despejada hacia el sur o sureste.

Verificar el pronóstico del clima para evitar nubosidad.

Binoculares o telescopios pueden mejorar la experiencia, pero no son indispensables.

En regiones del centro y occidente, la Luna estará más alta durante la fase total. En el oriente y sureste podría ubicarse más cerca del horizonte conforme avance la madrugada.

El eclipse también podrá observarse en amplias zonas de América del Norte y del Sur. En algunas regiones de Asia y Australia será visible al atardecer, mientras que en partes de África y Europa no podrá apreciarse.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Lee la edición completa en nuestro sitio uD83CuDF10: https://t.co/lWEaEauPMs pic.twitter.com/rLbaoaDsJX — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 1, 2026

Trayectoria: Fases del eclipse lunar del 3 de marzo de 2026

El fenómeno avanzará en distintas etapas claramente diferenciadas:

Fase penumbral: Comienza un sombreado leve y difícil de notar en la superficie lunar. Fase parcial (03:50 horas / 09:50 GMT). La umbra empieza a cubrir el disco lunar. Se observa como si una sombra oscura “mordiera” la Luna. Totalidad (05:04 horas / 11:04 GMT). La Luna queda completamente dentro de la sombra terrestre y adquiere el tono rojo característico. Máximo (05:33 horas / 11:33 GMT). Momento de mayor intensidad visual. El color carmesí alcanza su punto más profundo. Fin de la totalidad (06:03 horas / 12:03 GMT). La Luna comienza a salir de la umbra y el tono rojizo se desvanece. Conclusión (07:17 horas / 14:23 GMT). El satélite recupera su brillo habitual al salir completamente de la penumbra.

La madrugada del 3 de marzo será una de las más impactantes del calendario astronómico 2026 en México, por lo que vale la pena mirar al cielo. Y tú, ¿estás listo para el Eclipse Lunar Total de este martes?

Fuente: Tribuna del Yaqui