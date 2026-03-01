Ciudad de México.- La llegada del mes de marzo de 2026 promete más días de descanso para los trabajadores y estudiantes de toda la República Mexicana. Durante este mes se podrá disfrutar uno de los fines de semana largos antes de las vacaciones de Semana Santa para los trabajadores.

Los megapuentes que ofrecerá el mes de marzo de 2026 han generado gran expectativa entre los ciudadanos, ya que podrán disfrutar de días de descanso extendidos al juntarse con el fin de semana. Durante este mes se contará con dos fines de semana largos, así como lo indica el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP); sin embargo, no solo se consideran los descansos para los estudiantes.

Megapuente de marzo 2026: Estos son los días de descanso que tendrán los trabajadores y estudiantes en el mes

El primero será el día lunes 16 de marzo de 2026, siendo un día feriado marcado por la ley, lo que significa un día de descanso obligatorio para trabajadores de todo el país, el mismo que, si se labora, deberá pagarse triple. Con motivo de conmemorar el natalicio de Benito Juárez, quien fue presidente de México, el 21 de marzo, la Ley Federal del Trabajo (LFT) recorrerá el día para que de este modo exista el megapuente que se extenderá de sábado 14 a lunes 16 de marzo de 2026.

El segundo megapuente será el día viernes 27 de marzo de 2026, ya que el calendario de la SEP está señalado como viernes de Consejo Técnico Escolar (CTE); por este motivo se suelen suspender clases, ya que los docentes realizan la reunión académica. Este segundo fin de semana largo será únicamente para los estudiantes de educación básica que acuden a escuelas de la SEP o incorporadas. No obstante, también se destaca por presentar el inicio de las vacaciones de Semana Santa.

A diferencia del sector educativo, la Semana Santa no es un descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo. Así que los empleados deberán presentarse a trabajar de manera normal, a menos que la empresa decida otorgar los días libres, que usualmente son Jueves Santo y Viernes Santo, de forma interna.

Después de las vacaciones de Semana Santa, el siguiente megapuente será hasta el mes de mayo de 2026, establecido en el calendario de la SEP y que será feriado tanto para trabajadores como para estudiantes. Con motivo del Día del Trabajo, la LFT, el día primero será de descanso obligatorio; sin embargo, se esperan dos días más de descanso durante ese mes.

