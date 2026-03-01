Sheinbaum reafirma postura pacifista de México ante conflicto en Medio Oriente; "México siempre va a abogar por la paz"

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este domingo 1 de marzo de 2026 que México mantendrá su postura histórica a favor de la paz, luego de los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán y la escalada de tensiones en Medio Oriente.

Durante un evento público realizado en una región agrícola de Baja California Sur, la mandataria subrayó que el país apuesta por soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, privilegiando el diálogo y la diplomacia como herramientas centrales de su política exterior.

Sheinbaum Pardo afirmó que México "siempre va a luchar por la paz" y destacó que la postura oficial se sustenta en los principios constitucionales establecidos en el artículo 89 de la Carta Magna, los cuales rigen la actuación del Poder Ejecutivo en materia internacional.

Entre estos lineamientos se encuentran la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones entre Estados.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que estos principios no responden a coyunturas específicas, sino que forman parte de la tradición diplomática mexicana y constituyen una guía obligatoria frente a cualquier conflicto global. Asimismo, señaló que es fundamental evitar una mayor escalada que pueda generar consecuencias humanitarias y afectar la estabilidad internacional.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo un llamado a las partes involucradas a optar por la negociación en lugar del uso de la fuerza y advirtió sobre los riesgos de un agravamiento del conflicto. La dependencia informó que las representaciones diplomáticas mexicanas en la región permanecen atentas a la situación y en contacto con connacionales que se encuentran en Medio Oriente.

El Gobierno de México reiteró que continuará privilegiando los mecanismos diplomáticos y el respeto al derecho internacional como ejes rectores de su actuación ante la comunidad internacional, con el objetivo de promover la paz y la seguridad global.

Fuente: Tribuna del Yaqui