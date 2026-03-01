Tráfico HOY CDMX: ¿Dónde hay marchas, BLOQUEOS y rodadas este domingo 1 de marzo de 2026?

Ciudad de México.- Si este domingo 1 de marzo de 2026 tienes previsto circular por la Ciudad de México (CDMX) o conectar con vialidades hacia el Estado de México (Edomex), es fundamental que revises cómo estarán las calles hoy. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé marchas, concentraciones y rodadas en distintas alcaldías a lo largo del día, lo que podría generar afectaciones viales en puntos clave como Paseo de la Reforma, Insurgentes, Río Churubusco y el Centro Histórico.

Para evitar retrasos, rutas cerradas o congestionamientos inesperados, en TRIBUNA te compartimos el reporte completo de las movilizaciones programadas para hoy y las demarcaciones donde habrá actividad.

Advierten marchas en CDMX este domingo. Foto: C5

Marchas HOY en CDMX: ¿Dónde habrá BLOQUEOS este domingo?

Las actividades del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5-CDMX) contemplan concentraciones y rodadas que iniciarán desde las 06:40 horas y se extenderán hasta la noche de este domingo. Algunas tienen rutas definidas y otras podrían modificar su trayecto conforme avance la jornada.

Alcaldía Cuauhtémoc

Es una de las demarcaciones con mayor número de movilizaciones para este domingo.

A las 06:40 horas se prevé concentración–rodada en Plaza de la República sin número, colonia Tabacalera, rumbo a Cristo Rey, Pachuca de Soto, Hidalgo. La posible ruta está sin definir.

sin número, colonia Tabacalera, rumbo a Cristo Rey, Pachuca de Soto, Hidalgo. La posible ruta está sin definir. A las 06:45 horas se contempla concentración–rodada en avenida Paseo de la Reforma sin número, colonia Juárez, rumbo a avenida Juárez 8, colonia Centro. Ruta sin definir.

A las 08:00 horas habrá concentración–rodada en Plaza Villa de Madrid, colonia Roma Norte, con destino a Kartódromo de Teotihuacán, Estado de México. La posible ruta contempla Glorieta de Cibeles, avenida Insurgentes y carretera México–Pachuca.

A las 13:00 horas se prevé concentración en República de Cuba 11, colonia Centro.

A las 19:00 horas habrá concentración en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

Alcaldía Miguel Hidalgo

A las 12:00 horas se prevé una concentración en Sierra Madre 215, colonia Lomas de Chapultepec.

Alcaldía Iztacalco

A las 13:00 horas habrá concentración en avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México.

Alcaldía Iztapalapa

A las 20:30 horas se tiene programada una concentración–rodada en Lebrija y avenida San Lorenzo, colonia Cerro de la Estrella, con rumbo hacia avenida Paseo de la Reforma sin número, colonia Juárez. La ruta permanece sin definir.

Alcaldía Tlalpan

A las 21:00 horas se realizará una concentración–rodada en avenida Insurgentes 3965, colonia Tlalcoligia, con destino a avenida Paseo de la Reforma sin número, colonia Juárez. La posible ruta aún no ha sido definida.

Alcaldía Milpa Alta

A las 08:00 horas se registra concentración en bulevar Nuevo León Puente y Chiapas Norte, colonia Santa Martha.

Alcaldía Coyoacán

A las 11:00 horas se prevé concentración en Tlacopaya 32, colonia Santa Úrsula Coapa.

A las 13:00 horas habrá concentración en Parque Centenario y Felipe Carrillo, colonia Coyoacán TNT.

Para quienes llegan vía aérea o tienen conexión hacia centrales camioneras, es importante contemplar tiempos adicionales si el traslado incluye zonas como Reforma o el Centro. Las movilizaciones podrían coincidir con horarios de mayor flujo dominical. La jornada contempla actividades desde temprano por la mañana hasta las 21:00 horas, por lo que la afectación vial podría ser escalonada a lo largo del día.

??Servicios de emergencia trabajan por obstrucción vial sobre Av. Circuito Interior y 2da Cerrada 10, colonia Granjas de San Antonio. @Alc_Iztapalapa.



uD83DuDCF2#911CDMX uD83DuDCF7#OjosDeLaCiudad #C5CorazónDeLaCDMX — C5 CDMX (@C5_CDMX) March 1, 2026

Las marchas, movilizaciones y bloqueos hoy domingo 1 de marzo de 2026 en CDMX podrían provocar tránsito lento en diversas alcaldías. Planifica tu ruta y evita contratiempos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)