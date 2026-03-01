Tráfico HOY CDMX: ¿Dónde hay marchas, BLOQUEOS y rodadas este domingo 1 de marzo de 2026?

Ciudad de México.- Si este domingo 1 de marzo de 2026 tienes previsto circular por la Ciudad de México (CDMX) o conectar con vialidades hacia el Estado de México (Edomex), es fundamental que revises cómo estarán las calles hoy. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé marchas, concentraciones y rodadas en distintas alcaldías a lo largo del día, lo que podría generar afectaciones viales en puntos clave como Paseo de la Reforma, Insurgentes, Río Churubusco y el Centro Histórico.
Para evitar retrasos, rutas cerradas o congestionamientos inesperados, en TRIBUNA te compartimos el reporte completo de las movilizaciones programadas para hoy y las demarcaciones donde habrá actividad.
Marchas HOY en CDMX: ¿Dónde habrá BLOQUEOS este domingo?
Las actividades del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5-CDMX) contemplan concentraciones y rodadas que iniciarán desde las 06:40 horas y se extenderán hasta la noche de este domingo. Algunas tienen rutas definidas y otras podrían modificar su trayecto conforme avance la jornada.
Alcaldía Cuauhtémoc
Es una de las demarcaciones con mayor número de movilizaciones para este domingo.
- A las 06:40 horas se prevé concentración–rodada en Plaza de la República sin número, colonia Tabacalera, rumbo a Cristo Rey, Pachuca de Soto, Hidalgo. La posible ruta está sin definir.
- A las 06:45 horas se contempla concentración–rodada en avenida Paseo de la Reforma sin número, colonia Juárez, rumbo a avenida Juárez 8, colonia Centro. Ruta sin definir.
- A las 08:00 horas habrá concentración–rodada en Plaza Villa de Madrid, colonia Roma Norte, con destino a Kartódromo de Teotihuacán, Estado de México. La posible ruta contempla Glorieta de Cibeles, avenida Insurgentes y carretera México–Pachuca.
- A las 13:00 horas se prevé concentración en República de Cuba 11, colonia Centro.
- A las 19:00 horas habrá concentración en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.
Alcaldía Miguel Hidalgo
- A las 12:00 horas se prevé una concentración en Sierra Madre 215, colonia Lomas de Chapultepec.
Alcaldía Iztacalco
- A las 13:00 horas habrá concentración en avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México.
Alcaldía Iztapalapa
- A las 20:30 horas se tiene programada una concentración–rodada en Lebrija y avenida San Lorenzo, colonia Cerro de la Estrella, con rumbo hacia avenida Paseo de la Reforma sin número, colonia Juárez. La ruta permanece sin definir.
Alcaldía Tlalpan
- A las 21:00 horas se realizará una concentración–rodada en avenida Insurgentes 3965, colonia Tlalcoligia, con destino a avenida Paseo de la Reforma sin número, colonia Juárez. La posible ruta aún no ha sido definida.
Alcaldía Milpa Alta
- A las 08:00 horas se registra concentración en bulevar Nuevo León Puente y Chiapas Norte, colonia Santa Martha.
Alcaldía Coyoacán
- A las 11:00 horas se prevé concentración en Tlacopaya 32, colonia Santa Úrsula Coapa.
- A las 13:00 horas habrá concentración en Parque Centenario y Felipe Carrillo, colonia Coyoacán TNT.
Para quienes llegan vía aérea o tienen conexión hacia centrales camioneras, es importante contemplar tiempos adicionales si el traslado incluye zonas como Reforma o el Centro. Las movilizaciones podrían coincidir con horarios de mayor flujo dominical. La jornada contempla actividades desde temprano por la mañana hasta las 21:00 horas, por lo que la afectación vial podría ser escalonada a lo largo del día.
Las marchas, movilizaciones y bloqueos hoy domingo 1 de marzo de 2026 en CDMX podrían provocar tránsito lento en diversas alcaldías. Planifica tu ruta y evita contratiempos.
Fuente: Tribuna del Yaqui / Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)