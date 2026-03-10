BLOQUEOS CDMX HOY: ¿Dónde hay MARCHAS y rodadas este MARTES 10 de marzo de 2026?

Ciudad de México.- Si este martes 10 de marzo de 2026 planeas movilizarte en automóvil dentro de la Ciudad de México (CDMX), es importante que tomes precauciones y revises con anticipación el estado del tránsito. A lo largo del día se prevén marchas, bloqueos y rodadas en diferentes puntos de la capital, lo que podría provocar cierres viales, afectaciones en avenidas principales y tráfico intenso.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC), las movilizaciones están programadas en varias alcaldías, principalmente Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa e Iztacalco, por lo que se recomienda planear rutas alternas y considerar tiempos extra de traslado.

Reporte de marchas y bloqueos en CDMX este martes. Foto: C5

A continuación te compartimos todas las movilizaciones programadas HOY en la CDMX, con horarios y ubicaciones para que puedas anticipar posibles afectaciones viales.

Marchas HOY martes 10 de marzo en la Ciudad de México

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 07:30 horas se tiene programada una concentración en Calzada San Antonio Abad, en la colonia Obrera.

Más tarde, a las 12:00 horas, se realizará otra concentración en Versalles 46, en la colonia Juárez.

Para la tarde, a las 18:00 horas, se prevé una concentración en Eje 1 Norte Mosqueta y Zarco, en la colonia Guerrero.

Finalmente, a las 19:45 horas, se realizará una concentración-rodada en Avenida Hidalgo y Doctor Mora, en la colonia Centro, que tendrá como destino Ignacio Mariscal 63, en la colonia Tabacalera.

Alcaldía Benito Juárez

A las 08:30 horas se llevará a cabo una concentración en Avenida Revolución y Andrea del Sarto, en la colonia Escandón 1ª Sección.

Por la noche, a las 21:00 horas, se realizará una concentración-rodada en Avenida Insurgentes Sur, a la altura de San Borja, en la colonia San Miguel, con rumbo hacia Cerro Capilla de San Miguel 85, en la colonia Campestre Churubusco.

Alcaldía Iztapalapa

A las 14:00 horas se tiene programada una concentración en Avenida Reforma 50, en la colonia Lomas de San Lorenzo.

Alcaldía Iztacalco

A las 20:30 horas se prevé una concentración-rodada en el Parque de las Rosas, ubicado en Eje 5 Sur, en la colonia Militar Marte, que tendrá como destino Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Recomendaciones para evitar el tráfico en CDMX

Ante las movilizaciones programadas durante la jornada, se sugiere a los automovilistas:

Anticipar sus traslados.

Considerar rutas alternas.

Mantenerse atentos a reportes de tránsito y cierres viales.

Las movilizaciones pueden generar afectaciones importantes en avenidas principales, especialmente en zonas céntricas de la capital.

Fuente: Tribuna del Yaqui