Claudia Sheinbaum se reúne con alcaldes de 61 municipios para ver índices de seguridad y programas sociales

Ciudad de México.- Con el propósito de presentar un programa federal de intervención social y prevención del delito, destinado a atender las causas de la violencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó al Palacio Nacional a los alcaldes de 61 municipios del país con los mayores niveles de incidencia delictiva; entre ellos se encuentran Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme, Antonio Astiazarán de Hermosillo y César Iván Sandoval de San Luis Río Colorado.

Sheinbaum señaló que el Gobierno Federal realizó un diagnóstico con indicadores de seguridad y variables sociales para identificar los territorios donde se requiere reforzar la intervención: "Es un trabajo que hicimos de los municipios con mayor índice delictivo y también con otros indicadores. Hay indicadores que tienen que ver con pobreza, hay indicadores que tienen que ver con el número de familias, por ejemplo, que han sido detenidas por presuntos delincuentes".

Claudia Sheinbaum se reúne con alcaldes de 61 municipios con mayor índice en inseguridad

Asimismo, dejó en claro que la estrategia se enriquece de programas dirigidos principalmente a los jóvenes de cada municipio mediante los centros de 'México Imparable'. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dan como resultado que la violencia homicida en México se concentra en un número reducido de municipios, registrando índice relevante de los asesinatos vinculados con disputas entre organizaciones criminales.

Alcaldías que concentran altos niveles de violencia en México

Tijuana

Cajeme (Ciudad Obregón)

Acapulco

Celaya

Tlajomulco de Zúñiga

Ciudad Juárez

Chihuahua

León

Cancún

Colima

Culiacán

Zamora

Manzanillo

Irapuato

El objetivo principal de la reunión es explicar detalladamente los programas federales a los alcaldes, para que tengan toda la información necesaria al llevarlos a cabo en sus localidades, además de escuchar las necesidades específicas de cada municipio. Además, la mandataria dejó en claro que esta estrategia forma parte de las acciones contra la violencia impulsada por su administración.

"Tenemos una reunión con presidentes municipales de 61 municipios del país de todos los partidos porque queremos hacer un programa especial en estos municipios junto con los municipales, obviamente gobernadores y gobernadoras también. Lo que queremos es decirles cuál es el programa que nos interesa desarrollar en sus municipios para que ellos estén enterados, apoyen y también escucharlos, cuáles son las necesidades", comunicó Claudia Sheinbaum.

#CDMX Se lleva a cabo en estos momentos reunión entre la presidenta @Claudiashein y varios alcaldes del país, para abordar temas relacionados a seguridad y desarrollo.



Acá en la imagen los de #Sonora: César Iván Sandoval de #SLRC, @tonoastiazaran de #Hermosillo y… pic.twitter.com/IwDdfdPthN — Michelle Rivera (@michelleriveraa) March 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui