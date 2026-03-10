Clima CDMX HOY 10 de marzo de 2026: Prevén calor de 25°C y radiación UV extrema

Ciudad de México.- Si este martes 10 de marzo de 2026 planeas salir temprano de casa en la Ciudad de México (CDMX), conviene revisar el pronóstico del tiempo antes de iniciar tu jornada. Aunque el día comenzará con ambiente fresco y cielo con intervalos de nubes, conforme avancen las horas el calor aumentará y se registrarán niveles muy altos de radiación ultravioleta, por lo que será importante tomar precauciones.

Así será el clima en CDMX HOY 10 de marzo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal meteorológico Meteored.mx, el día comenzará con cielo con nubes y claros y temperaturas frescas en distintas zonas de la CDMX. Alrededor de las 07:00 horas, el termómetro marcará aproximadamente 12°C, con cielo parcialmente despejadoy viento ligero proveniente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre uno y nueve kilómetros por hora.

Así será el clima en CDMX HOY. Foto: Conagua

Hacia las 08:00 horas, la temperatura aumentará a 14°C, mientras que las condiciones del cielo se mantendrán con intervalos de nubes y claros. El viento continuará siendo ligero, con dirección también desde el noroeste y velocidades de uno a 10 kilómetros por hora. Más tarde, cerca de las 09:00 horas, el sol comenzará a dominar el panorama y la temperatura subirá a 17 °C. En ese momento el viento cambiará de dirección hacia el este, con velocidades de entre uno y 12 kilómetros por hora, mientras que el índice de radiación ultravioleta se ubicará en nivel medio.

Para media mañana, alrededor de las 11:00 horas, el ambiente será más templado con temperaturas cercanas a los 21°C y cielo con nubes y claros. El viento soplará desde el noreste, con velocidades de uno a 19 kilómetros por hora, mientras que el índice ultravioleta aumentará hasta nivel muy alto, por lo que se recomienda usar protección solar.

Durante la tarde, el clima alcanzará uno de sus puntos más cálidos del día. Alrededor de las 14:00 horas, la temperatura llegará aproximadamente a 25°C, con cielo todavía con nubes y claros. En ese momento el viento continuará proveniente del noreste, con velocidades de uno a 22 kilómetros por hora. Además, el índice ultravioleta podría alcanzar nivel extremo, lo que implica un riesgo elevado por exposición directa al sol durante periodos prolongados.

Condiciones de cielo y #Temperaturas (mínimas y máximas) que se pronostican para este martes, en las diferentes regiones de #México ?? pic.twitter.com/r9tCchaf0E — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 10, 2026

Más tarde, hacia las 17:00 horas, el ambiente se mantendrá templado, con temperaturas cercanas a los 25 grados y condiciones parcialmente nubladas. El viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con velocidades de 7 a 29 kilómetros por hora. Para la noche, el clima comenzará a refrescar gradualmente en la capital del país. Alrededor de las 20:00 horas, se prevé cielo con nubes y claros, con temperaturas cercanas a 22 grados.

En ese periodo el viento soplará desde el norte, con velocidades de tres a 16 kilómetros por hora, mientras que el índice ultravioleta descenderá a nivel bajo.

Fuente: Tribuna del Yaqui