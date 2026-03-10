¿Habrá Doble Hoy No Circula este MIÉRCOLES 11 de marzo? Se activa Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

Ciudad de México.- La Fase 1 de Contingencia Ambiental fue activada este martes 10 de marzo en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), luego de que las condiciones de calidad del aire registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 159 ppb en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC). ¿Habrá Doble Hoy No Circula este miércoles 11 de marzo?

La medida se mantiene con base en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas aplicables en CDMX y el Edomex. El objetivo es reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir la emisión de contaminantes.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información: https://t.co/4vUDfPDqaN pic.twitter.com/r4h2OnWGKl — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 10, 2026

Restricciones a la circulación en el Sector Transporte

Mañana miércoles 11 de marzo, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

Los taxis con holograma de verificación 00, 0, 1 o 2 que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Se recuerda a la población:

Mantenerse informados sobre la calidad del aire y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Mantenerse informados sobre la calidad del aire con la app 'Aire', en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en X (Twitter) @Aire_CDMX o al tel. 5552789931 ext. 1.

A las 13:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en la mayor parte de la #CDMX y zona conurbada la #CalidadDelAire es MALA lo cual indica un riesgo a ALTO a la salud. #SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) March 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui