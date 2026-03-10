Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 4005 de HOY martes 10 de marzo

Ciudad de México.- Este martes 10 de marzo de 2026 juega el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 4005, que conmemora los 91 años del Diario de Puebla, nace el 11 de marzo de 1935 por el fundador y director don Julián Cacho Allende.

De acuerdo con la información compartida por la Lotería Nacional, el Diario de Puebla nace el 11 de marzo de 1935 por el fundador y director don Julián Cacho Allende. "Desde sus inicios y a lo largo de los años, el periódico ha sido testigo y narrador de momentos clave en la vida pública poblana, dando seguimiento a cambios de gobierno, movimientos sociales y transformaciones económicas. El valor agregado del Diario de Puebla es la conservación del archivo periodístico desde 1935 al 2011, en el cual plasma la historia, cultura y sociedad del estado de Puebla y las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. También conservamos fotografías".

Reconocimientos del Diario de Puebla:

Sección XV del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (Puebla, 11 de marzo de 1950)

Galardón Internacional Quality Summit New York (París, 2003)

Fiscalía General de la República (Ciudad de México, 2016)

Club Primera Plana (vía Zoom, 2021)

Senado de la República (Ciudad de México, 2022)

¿Cuánto puedes ganar en el Sorteo Mayor?

Premio Mayor: 21 millones de pesos en tres series

Premio por serie: 7 millones de pesos

Costo del cachito: $30

Costo de la serie: $600

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 4005 de hoy martes 10 de marzo de 2026

Premio Mayor 21 millones de pesos:

En espera de resultados

Segundo premio 2,550,000 pesos:

En espera de resultados

Tercer premio 900,000 pesos:

En espera de resultados

Cuarto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Quinto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Sexto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Séptimo premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Octavo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Noveno premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Décimo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Fuente: Tribuna del Yaqui