Manlio Fabio Beltrones se reincorpora al Senado; Yunes Linares sustituye a su hijo Yunes Márquez

Ciudad de México.- Este martes 10 de marzo de 2026, la Cámara de Senadores confirmó que Manlio Fabio Beltrones, actualmente senador sin partido, se reincorporó a sus actividades legislativas tras haber estado separado de su cargo desde el 25 de junio de 2025, cuando solicitó licencia por primera ocasión. Durante ese periodo, fungió como senador suplente Erick Iván Jaimes Archundia, quien participó en las actividades legislativas.

Cabe resaltar que Beltrones Rivera solicitó licencia desde el 25 de junio de 2025; sin embargo, casi un mes después, el 23 de julio, el pleno de la Comisión Permanente aprobó ampliar dicha licencia por tiempo indefinido, luego de que el funcionario solicitara extenderla sin fecha de regreso por asuntos personales. De hecho, el exgobernador renunció al PRI desde octubre de 2024, luego de que se revirtiera una resolución en la que el Instituto Nacional Electoral (INE) desconoció la reelección de Alito Moreno como dirigente nacional del partido tricolor.

Miguel Ángel Yunes Márquez

En lo que respecta a Miguel Ángel Yunes Márquez, senador de la República por Veracruz, el Senado le concedió licencia para separarse temporalmente de sus funciones legislativas, y tiene como suplente a su padre, Miguel Ángel Yunes Linares. Asimismo, es fundamental mencionar que Yunes Márquez, integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se separa del cargo en el Senado mediante una licencia de siete días.

Miguel Ángel Yunes Linares

Por lo tanto, el exgobernador de Veracruz estará en el cargo del 9 al 16 de marzo en el Senado. Anteriormente se ha desempeñado como coordinador de asesores del secretario de Gobernación en el año 2000, además de ocupar el cargo de director general de Prevención y Readaptación Social y asesor de la Subsecretaría de Seguridad Pública entre 1999 y 2000. Su carrera política se desarrolló principalmente dentro del Partido Acción Nacional (PAN).

#AHORA En el @senadomexicano se aprobó la reincorporación del Senador Manlio Fabio Beltrones (@MFBeltrones) a su escaño en el Senado de la República, luego de concluir su periodo de licencia. pic.twitter.com/qn0El7lrET — Michelle Rivera (@michelleriveraa) March 10, 2026

Como dato adicional, según un comunicado de uno de los dos órganos que integran el Congreso de la Unión, la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas a partir del miércoles 11 de marzo de 2026, dejando en su lugar a Itzel Yunuen Iturbe Hernández.

Fuente: Tribuna del Yaqui