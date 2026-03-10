Pensión Bienestar, Mujeres y Discapacidad 2026: ¿Qué letras cobran HOY martes 10 de MARZO?

Ciudad de México.- La semana pasada la Secretaría del Bienestar retomó los pagos de la Pensión del Bienestar 2026 correspondiente al bimestre marzo-abril; sin embargo, este fin de semana no se depositó el dinero a ninguno de las y los beneficiarios. No obstante, desde ayer lunes 9 de marzo de 2026 recibieron su apoyo los ciudadanos inscritos cuyo primer apellido inicia con la letra G. Aun así, la pregunta importante es: ¿a quién le toca este martes 10 de marzo de 2026?

¿A qué letra le toca cobrar su dinero?

Este día es el turno de la letra G, por lo que no olvides que el monto corresponde a programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad, el Apoyo para Madres Trabajadoras y el programa Sembrando Vida. Además, el resto de la semana continuará funcionando con total normalidad el calendario de pagos, el cual finaliza el jueves 26 de marzo de 2026.

¿Qué letras ya pasaron?

A – Lunes 2 de marzo

B – Martes 3 de marzo

C – Miércoles 4 de marzo

C – Jueves 5 de marzo

D, E, F – Viernes 6 de marzo

G – Lunes 9 de marzo

G – Martes 10 de marzo

Calendario del bimestre marzo-abril

¿Cuánto le llegará a cada programa?

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales. Programa Mujeres Bienestar (de 60 a 64 años): 3 mil 100 pesos bimestrales. Pensión para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales. Pensión para las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

¿Cómo puedo retirar el efectivo?

Primero debes insertar la tarjeta e ingresar tu Número de Identificación Personal (NIP).

Después, elegir la opción "Retiro de efectivo".

Posteriormente, seleccionar la cantidad que deseas retirar.

Luego, indicar si quieres imprimir el comprobante.

Finalmente, tomar el efectivo y tu tarjeta antes de retirarte del cajero.

¿Cuándo es el próximo registro para la Pensión del Bienestar?

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, anunció el registro de este año del 16 al 22 de febrero. No obstante, hasta el momento de la elaboración de esta nota la dependencia federal no ha informado sobre otra fecha, por lo que se hace un llamado a cada uno de los interesados a mantenerse al pendiente de las redes sociales oficiales, así como del enlace oficial del Gobierno de México.

?? Aviso importante ??

Si tu apellido comienza con las letras de la G a la M, esta semana podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre marzo–abril de las #PensionesBienestar y del programa #MadresTrabajadoras.



Consulta aquí el calendario:

https://t.co/08BzTAIwgX… pic.twitter.com/75FAS6yBqR — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) March 9, 2026

¿Cómo es el proceso de registro?

Para empezar, deberás acudir al módulo más cercano y este lo puedes consultar desde la página antes descrita, en la cual te arrojará el sitio más cercano a tu domicilio. Cabe resaltar que es fundamental llevar identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad), CURP impresa y actualizada, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio reciente, no mayor a seis meses (recibo de luz, agua, gas, teléfono o predial) y teléfono de contacto.

Fuente: Tribuna del Yaqui