¿Volverá Sergio Mayer a la Cámara de Diputados? Tras ser eliminado de 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- Tras ser el tercer eliminado del programa de televisión 'La Casa de los Famosos', el día lunes 9 de marzo de 2026, Sergio Mayer Bretón podría regresar a sus labores en la Cámara de Diputados, en donde su suplente, Luis Morales Flores, actualmente ocupa su escaño. Sin embargo, para retomar sus funciones constitucionales, el actor y político debe apegarse a lo estipulado en el Artículo 16.

De acuerdo con el reglamento de la Cámara de Diputados, el proceso para que el actor y político de Morena retome sus labores como legislador requiere un aviso formal por escrito dirigido a la Mesa Directiva para dejar sin efectos la licencia que le fue autorizada al inicio de la transmisión del reality show; así lo estipula el Artículo 16 del reglamento interno de la Cámara Baja.

En el reglamento se señala que cualquier diputado con licencia que desee reincorporarse al ejercicio de su cargo deberá presentar un escrito firmado y dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, a la panista Kenia López Rabadán. Una vez obtenido el documento, el presidente de la Cámara de Diputados tiene la obligación de comunicar la decisión de manera inmediata al diputado suplente en funciones. El aviso debe hacerse del conocimiento del pleno de forma improrrogable durante la siguiente sesión ordinaria para que la reincorporación tenga efectos legales.

Por su parte, el partido de Morena ni Sergio Mayer han expresado una postura oficial para la aclaración de lo que acontecerá en el futuro inmediato para el actor y político después de ser eliminado del reality show. A pesar de que el reglamento permite su reincorporación automática después de la notificación formal, la situación se ha mantenido en vilo debido a la sanción partidista que enfrenta.

Sin embargo, Morena ha explicado que la participación de Mayer en 'La Casa de los Famosos' ha impactado negativamente a la imagen del partido, ya que se trata de un representante emanado de sus filas en medio de discusiones legislativas de relevancia nacional. Antes de ingresar al programa, el actor y político utilizó sus redes sociales para emitir un mensaje en el que defendió la naturaleza de los proyectos de telerrealidad como una herramienta de escrutinio público para los servidores populares.

"Es un gran experimento social donde se exponen de manera abierta las bases, los principios, la ética y la moral. Imagina que este tipo de experimentos sociales debería ser utilizado para quienes pretendemos ser votados en puestos de representación popular", expresó Mayer por medio de sus redes sociales, donde argumentó que el aislamiento expone los principios éticos de los participantes.

