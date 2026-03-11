Adiós a las 'pensiones doradas': Senado avala recorte a jubilaciones millonarias del sector público

Ciudad de México. - Por unanimidad, el pleno del Senado de la República aprobó reducir las pensiones de exempleados públicos de organismos descentralizados y empresas estatales, con el fin de que no superen la mitad del salario de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Es necesario dejar en claro que esta reforma no incluye a militares ni a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esta modificación a la Constitución tiene como propósito limitar las llamadas pensiones doradas en el sector público. Además, según información extraoficial, este planteamiento recibió 116 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. De esta manera, los legisladores avalaron en lo general la reforma que establece un límite a las jubilaciones de altos mandos de organismos del Estado.

De igual forma, el dictamen fue aprobado en lo particular después de que la mayoría parlamentaria rechazó todas las reservas presentadas por la oposición. Por lo tanto, al obtener 109 votos a favor, Morena y sus aliados consiguieron que la iniciativa se mantuviera sin modificaciones, pese a la insistencia del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano.

¿Cuál es el objetivo de esta reforma?

La propuesta surgió con el objetivo de reducir las jubilaciones consideradas excesivas dentro de empresas productivas del Estado y organismos públicos, ya que algunos exfuncionarios reciben actualmente pensiones superiores al millón de pesos mensuales. Tras detectar esta situación, se busca modificar el Artículo 127 de la Constitución, lo cual ocasionaría que nadie reciba una pensión mayor al 50 por ciento del salario del titular del Poder Ejecutivo.

? Por unanimidad, con 116 votos a favor, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de montos de pensiones y jubilaciones con recursos públicos. — Senado de México (@senadomexicano) March 11, 2026

Críticas a la reforma

De acuerdo con Infobae, uno de los que expresó reticencia fue el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya. El legislador enfatizó que, aunque considera que los jubilados no deberían percibir cantidades tan elevadas, cree que es incorrecto vincular el límite de las pensiones al salario presidencial, ya que si en el futuro se modifica el salario del titular del Ejecutivo, esto podría repercutir en otros sueldos dentro del sector público.

Fuente: Tribuna del Yaqui