Claudia Sheinbaum acuerda con gasolineros mantener la gasolina Magna en $24 pese al alza del petróleo

Ciudad de México. - La tarde de este martes 11 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con empresarios del sector gasolinero en Palacio Nacional. El objetivo del encuentro fue renovar el acuerdo que fija el precio máximo de la gasolina Magna en 24 pesos por litro. Recordemos que este anuncio llega justo después de que se confirmara el alza en los precios del petróleo, a consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96 por ciento de las estaciones de servicio, para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro", escribió Sheinbaum Pardo a través de su perfil en X (antes Twitter), junto a una fotografía en la que aparece posando con parte del gremio gasolinero.

¿Quiénes estuvieron presentes?

Además de los empresarios del sector, también estuvieron presentes el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, y el director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez. De hecho, según información extraoficial, Rodríguez Padilla reiteró que el arreglo al que llegaron con la representante del Poder Ejecutivo aplica únicamente para la gasolina Magna, mientras que la Premium queda fuera del acuerdo debido a que su mercado es menor.

El propósito es que la gasolina magna se mantenga al mismo precio

Enrique Félix Robelo, presidente en México de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), señaló que el Gobierno federal les aseguró que no habrá ningún problema para mantener los apoyos, a pesar del conflicto que actualmente se desarrolla en Medio Oriente. Cabe señalar que en febrero de 2026 el acuerdo cumplió un año de vigencia y que, a raíz de la decisión tomada este día, su continuidad queda asegurada por seis meses más.

Por su parte, el mismo Félix Robelo confía en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplicará de manera responsable los estímulos fiscales correspondientes. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, estos son todos los datos con los que se cuenta sobre este convenio, el cual se llevó a cabo en medio de una crisis global que incluso ha provocado especulaciones sobre una posible tercera guerra mundial.

Fuente: Tribuna del Yaqui